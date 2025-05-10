紅場「勝利日」閱兵 莫斯科斷網嚴防烏施襲

普京：不接受貶低蘇聯擊敗納粹關鍵角色

俄羅斯總統普京在閱兵儀式上演說，稱俄國絕不接受任何貶低蘇聯在擊敗納粹德國關鍵角色的企圖，同時俄國也承認西方盟軍在戰勝希特勒的貢獻。他又稱：「我們高度讚賞盟軍士兵、抵抗組織成員、中國的勇敢人民，以及所有為和平未來而戰的人對我們共同鬥爭的貢獻。」

在紅場參與儀式的1.1萬名俄軍之中，約1500人曾在烏克蘭境內作戰。過去多次稱烏克蘭領導層為納粹的普京強調，俄羅斯過去是、將來也仍將是納粹主義、排俄情緒、反猶主義不可戰勝的屏障。

鑑於烏克蘭日前對莫斯科發動無人機襲擊，導致莫斯科4個機場一度關閉，俄國在「勝利日」臨近之際已加強保安。克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，「勝利日」當日部分地區的流動網絡會受到限制，稱是因為俄國有個「危險鄰居」。俄國獨立媒體Meduza報道指莫斯科居民自周一起，電話及互聯網已受限制。

（CNN/路透社/商業內幕）