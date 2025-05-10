印巴互斥施襲 萬斯表明美不介入

印控巴襲西部邊境 巴稱5平民命喪

印軍稱西部邊界在周四晚至周五凌晨受到巴方用無人機等武器多次攻擊，指巴基斯坦部隊多次違反停火協議，尤其是在克什米爾地區控制線（LoC）沿線。印軍稱已擊退無人機攻擊，並已對違反停火協議行為作出適當回應。印巴局勢緊張之際，印度民航部門周五表示截至周四晚，全國24個機場已暫停民航班機運作，但未有表明會持續多久。

巴基斯坦新聞與廣播部長塔拉爾指印軍指控沒根據且誤導，指巴國沒對印控克什米爾地區或巴國邊境以外地區發動任何攻擊。另一方面，巴控克什米爾有官員稱來自邊境另一側的猛烈炮擊導致5名平民喪生，包括1名嬰兒，另有29人傷。

中美等多國都呼籲印巴緩解緊張局勢，美國副總統萬斯周四接受霍士新聞節目訪問時稱希望兩國盡快緩解緊張局勢，「我們能做的是鼓勵兩國稍微緩和局勢，但我們不會介入一場本質上與我們無關且美國無法控制的戰爭」。

《衛報》指萬斯言論符合美國總統特朗普的「美國優先」外交政策，即要美國撤出擔當調解外國衝突的角色。因應印巴局勢緊張，中國駐尼泊爾大使館發布通知，呼籲到訪尼泊爾的中國公民避免前往尼泊爾及印度的邊境地區。

（路透社/衛報/The News Minute）