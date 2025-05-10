路透：華受惠觀摩印巴空戰 巴基斯坦出動中國製戰機導彈 西方密切關注

【明報專訊】印度周三（7日）空襲巴基斯坦及巴控克什米爾地區，巴國出動一系列中國製武器反擊。巴國和美國官員周四稱，巴軍出動中國製戰機並擊落印軍的法國製戰機，另有指巴國使用中國製霹靂-15（PL-15）導彈。路透社指這次印巴交戰將為中國以至他國軍方研究戰機及導彈實戰表現提供罕有機會。
巴國防長阿西夫周四向路透社表示出動中國製殲-10戰機擊落了5架印度戰機及1架無人機，包括3架新添置的法國製「陣風」（Rafale）戰機。有不具名美國官員向路透社稱，相信巴軍出動殲-10擊落最少兩架印軍戰機，包括最少一架「陣風」戰機，並向印方戰機發射空對空導彈。印度空軍發言人報道不予評論。
霹靂-15導彈首實戰 紅旗防空系統成目標
社交網站亦流傳相信為霹靂-15導彈碎片的照片，包括導彈碎片及導彈導引頭。美國軍事新聞網站The War Zone（TWZ）指導彈碎片散落在印度旁遮普邦霍希亞布爾縣。TWZ稱雖然目前不清楚導彈是否擊中目標，但指這似乎代表該導彈首次用於實戰。
巴國的中國製武器亦成為印度打擊目標。印度周四發聲明稱，軍方當天早上針對巴國多個地方的防空雷達及系統發動攻擊，並有可靠消息指巴國拉合爾有一套防空系統被摧毀。多個印媒引述消息指，被毀的是中國製紅旗-9（HQ-9）防空系統，印媒Business Today稱這個遠程地對空防空導彈系統是巴國分層防空網路的支柱。
路透社指，是次空中交戰為各地軍方提供一次得以研究戰機機師、戰機及空對空導彈在實戰表現的罕見機會，藉此提高自身空軍能力，尤其是中國可難得地獲取實時情報數據。路透社指，這次中國製先進戰機與西方戰機的較量，在華盛頓引起高度關注。美國防界正密切觀察，藉以評估北京在台海或更廣泛印太地區一旦發生衝突的可能表現。