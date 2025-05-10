路透：華受惠觀摩印巴空戰 巴基斯坦出動中國製戰機導彈 西方密切關注

巴國防長阿西夫周四向路透社表示出動中國製殲-10戰機擊落了5架印度戰機及1架無人機，包括3架新添置的法國製「陣風」（Rafale）戰機。有不具名美國官員向路透社稱，相信巴軍出動殲-10擊落最少兩架印軍戰機，包括最少一架「陣風」戰機，並向印方戰機發射空對空導彈。印度空軍發言人報道不予評論。

霹靂-15導彈首實戰 紅旗防空系統成目標

社交網站亦流傳相信為霹靂-15導彈碎片的照片，包括導彈碎片及導彈導引頭。美國軍事新聞網站The War Zone（TWZ）指導彈碎片散落在印度旁遮普邦霍希亞布爾縣。TWZ稱雖然目前不清楚導彈是否擊中目標，但指這似乎代表該導彈首次用於實戰。

巴國的中國製武器亦成為印度打擊目標。印度周四發聲明稱，軍方當天早上針對巴國多個地方的防空雷達及系統發動攻擊，並有可靠消息指巴國拉合爾有一套防空系統被摧毀。多個印媒引述消息指，被毀的是中國製紅旗-9（HQ-9）防空系統，印媒Business Today稱這個遠程地對空防空導彈系統是巴國分層防空網路的支柱。

路透社指，是次空中交戰為各地軍方提供一次得以研究戰機機師、戰機及空對空導彈在實戰表現的罕見機會，藉此提高自身空軍能力，尤其是中國可難得地獲取實時情報數據。路透社指，這次中國製先進戰機與西方戰機的較量，在華盛頓引起高度關注。美國防界正密切觀察，藉以評估北京在台海或更廣泛印太地區一旦發生衝突的可能表現。

（路透社/TWZ/印度快報）