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親貧民被譽「北方聖人」 處理教區性醜聞惹批評

【明報專訊】現年69歲的美國籍新教宗良十四世祖輩為歐洲及拉美移民，兼有加勒比海黑人血統，精通英、意、法、西、葡5種語言，晉鐸後主要在秘魯傳教，因勤於親近當地貧民而有「北方聖人」的美譽，但在處理所轄教區神職人員性侵醜聞上被批評表現不力。

主力秘魯傳教 親涉泥濘災區助人

原名普雷沃斯特的良十四世1955年9月14日出生於芝加哥，有兩名兄弟。據《紐約時報》引述專家翻查美政府紀錄，良十四世外祖父在人口普查登記生於海地，族裔為黑人。其兄長約翰自言父系祖輩來自法國，《梵蒂岡新聞》介紹他有法國和意大利血統。

良十四世是首位出身於奧斯定會（又稱思定會）教宗，就讀的中學和大學都是奧斯定會開設，決心從事神職後加入奧斯定會。他1982年晉鐸，1985年奉派往秘魯西北部丘盧卡納斯服務，開展他與秘魯的淵源。在短暫返回芝加哥任職後，他1988年重返秘魯，在另一西北部城市特魯希略服務多年，直至1999年返美接任芝加哥教省聖奧斯定修道會會長，後任奧斯定會總會長（2001-2013）。他在2014年受任於方濟各重返秘魯，擔任西北部奇克拉約教區的宗座署理，翌年就任該教區主教，並獲秘魯公民身分，至2023年初再被方濟各調到梵蒂岡出任聖座主教部部長，同年獲擢升樞機。

美媒曾報道，普雷沃斯特在秘魯傳教時，曾於暴雨淹沒的地區步涉泥濘協助有需要人士，親自駕駛貨車並派發物資，且在災區席地而睡。《國家天主教記者報》形容良十四世向來性格及作風內斂，魅力不算最出眾，但具堅定決心且方向明確。

芝加哥及秘魯人都對普雷沃斯特當選教宗感振奮，有芝加哥南區的天主教徒表示，普雷沃斯特年少時上的天主教堂現已荒廢，盼他成為教宗後有助將其重建。秘魯總統博魯阿爾特形容普雷沃斯特當選教宗是「歷史性」，稱他自己「選擇成為秘魯人」。

普雷沃斯特的神職生涯並非毫無污點，有3名奇克拉約女性報稱在他任當地主教前，曾遭當地神職人員性侵，惟普雷沃斯特任內調查不力，甚至未罰其一涉事神父停止主持彌撒。奇克拉約教區指是教廷叫停普雷沃斯特的調查，其繼任者及後有重啟調查。

（紐約時報/華爾街日報/中央社）

相關字詞﹕梵蒂岡 天主教 教宗良十四世 性侵醜聞 秘魯 美國

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