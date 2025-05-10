良十四世引方濟各最後演說展延續 首美籍教宗相對開明 特朗普稱榮耀美極右控極左

籲世人「對話搭橋樑」追求和平

「願你們平安！」良十四世當選第267任教宗後在梵蒂岡聖伯多祿大殿露台首次亮相發言，即引用《聖經》中復活基督的第一句問候語，表示希望平安的問候進入現場人士以至全世界的心。他其後引用方濟各的復活節降福演說，呼籲世人「彼此相助」，以對話和相遇搭建橋樑「聯合起來成為永遠和平的民族」。他其後強調天主教會必須成為「搭建橋樑、對話的教會」。

良十四世昨日在西斯汀聖堂主持選舉教宗會議閉幕彌撒感恩聖祭，自言將成為教廷「忠實的執行者」，強調天主教會應因其「成員的靈性」，而非「建築的冠冕堂皇」而得到評判。據教廷其後公布，良十四世的就職彌撒將於當地時間5月18日上午10時在聖伯多祿廣場舉行。

原名普雷沃斯特（Robert Prevost）的良十四世，2023年1月獲方濟各任命為聖座主教部部長並同年擢升為樞機，其後他主導改革讓3名女性加入向教宗建議遴選全球主教的投票團體，這被視為方濟各任內其一重大政績。

名號致敬良十三世 創社會訓導先河

教廷發言人確認，良十四世的名號選擇，是向對上一位以「良」為名號的教宗良十三世（在位年份：1878-1903）致敬，後者1891年頒布《新事》（Rerum novarum）通諭，開創當代教會社會訓導先河，「顯然，這並非偶然提及男男女女和他們的工作，在人工智能（AI）時代也是如此」。

在美國出生長大的良十四世晉鐸以來長期在秘魯服務，而且重點關注窮人等弱勢社群，其南美淵源令他被認為背景跟來自阿根廷的方濟各有相似之處。外界相信他會很大程度上延續方濟各的教會路線，但細節仍可能有差異。以性小眾議題為例，良十四世曾在2012年一場對主教的演講表示，新聞媒體和流行文化同情「同性戀生活方式，以至成員包括同性伴侶及其領養子女的另類家庭」，「跟福音信仰和實踐相左」，或反映其在這議題立場未必有如方濟各般相對開明。

性小眾議題料較前任稍保守

良十四世在社交平台的個人帳戶以轉貼他人貼文居多，只偶爾附上讓人一窺其想法的點評。今年2月，近年改信天主教的美國副總統萬斯受訪時批評美國極左人士「相較自己的家庭和鄰里，更優先愛護移民」，有違天主教教義中愛的秩序（ordo amoris）由近及遠關愛他人的概念；其時仍未擔任教宗的良十四世轉貼新聞時表明萬斯說法錯誤，強調「耶穌沒有叫我們把對他人的愛分等級」。

批評萬斯「把對他人的愛分等級」

特朗普在旗下社交平台Truth Social形容良十四世對美國而言是「偉大榮耀」，其當選「令人振奮」。曾被良十四世間接批評的萬斯也指相信美國天主教徒及基督徒將祈求良十四世能順利領導天主教會。

然而，良十四世相對開明的立場已招至美國極右派和特朗普支持者的反彈，指摘這位新教宗是支持「覺醒」（woke）文化的「馬克思主義」教宗。性小眾雜誌The Advocate則評論道，梵蒂岡樞機們選出美國人為教宗，旨在從特朗普政府手中奪回道德話語權，提醒真正的領導能力並非靠支配及自我炫耀獲得，而是從致力於正義、惻隱和公益中彰顯。

（梵蒂岡新聞/CNN/華盛頓郵報/紐約時報/中央社）