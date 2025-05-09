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首誕美國人教宗 名號良十四世 普雷沃斯特長期秘魯服務 呼籲和平

【明報專訊】羅馬天主教133名樞機在梵蒂岡時間周四（8日）第二日投票，當地下午選出新教宗，香港時間（較梵蒂岡快6小時）周五凌晨零時過後西斯汀聖堂煙囪冒出白煙。執事級樞機首席樞機其後在聖伯多祿大殿中央陽台以拉丁文宣布「我們有教宗了」，並公布第267任教宗為來自美國、69歲的樞機普雷沃斯特（Robert Prevost），名號「良十四世」（Leo XIV）；這是歷來首名美國人教宗，但他長期在秘魯服務，與南美淵源深厚。穿著禮服的「良十四世」隨後首次亮相，呼籲和平。

樞機周三（7日）起在西斯汀聖堂舉行秘密會議，在周四第二天會議，上午11點50分左右黑煙從西斯汀聖堂升起，標誌上午兩輪投票都未能選出新教宗。到當日下午，聖堂煙囪於香港時間周五約零時8分冒出白煙，代表已有人當選。

按慣例，新任教宗接受依法當選伯多祿（Peter）繼承人後，首務要選擇名號。接着，執事級樞機首席樞機在聖伯多祿大殿中央陽台以拉丁文宣布「我們有教宗了」後，要立即公布新教宗的領洗聖名，以及他所選擇的宗座名號。在首次會見及祝福公眾之前，新教宗會被帶到西斯汀聖堂旁的「哭泣室」（Room of Tears）反思所承擔的巨大責任，並首次穿戴白色長袍、紅色披肩和白色小圓帽等教宗禮服和配件，然後在聖伯多祿大殿中央露台亮相。

第266任教宗方濟各（Pope Francis）上月21日逝世，教廷周三起舉行教宗選舉，全球133名合資格樞機聚首舉行秘密會議。周三首輪投票無人當選。周四起樞機團每天上午和下午分別投票兩次，直至有候選人獲得最少三分之二選票（89票）當選。

西斯汀聖堂煙囪周四近中午再冒出黑煙，代表經過前3輪投票皆未有人當選。至香港今凌晨煙囪出現白煙時，在廣場守候的成千上萬信眾及民眾鼓掌歡呼。

（梵蒂岡新聞／路透社）

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