特政府推AI晶片新規 出口阿聯酋有望鬆綁

撤前朝「3級制」 簡化更易實行

拜登政府在今年1月任期最後一周，商務部發布「AI技術擴散框架」規範，以三級制方式限制對不同國家的最先進AI晶片出口，避免流入中國和其他令美國擔憂的國家。該規範原定於下周四（15日）生效，《金融時報》引述一名美國官員稱措施充斥繁文縟節，「無法執行」，因此特朗普政府將起草新規則，確保美國科技發展繁榮，同時防止美國敵手獲得相關技術。

Axios引述工業安全局發言人的聲明指，他們將推出更簡單的規則取代拜登的規定，「以釋放美國的創新能力，並確保美國在AI領域的主導地位」。報道又稱特朗普政府正制定新方案，可能以新規則或行政命令推出。發言人又指商務部會繼續嚴格執行現有的晶片出口規定。

部分國家如特朗普將於下周出訪的沙特阿拉伯和阿聯酋都努力游說，尋求放寬對他們的AI晶片出口限制，而彭博社早前指特朗普透露有意放寬對阿聯酋的AI晶片出口限制，他或在下周二至下周五出訪中東期間訪問阿聯酋時，宣布展開政府與政府之間AI晶片協議的制定工作。

（金融時報/Axios/彭博社）