巴國點名美不願調解 分析：特朗普趨利心在貿戰

達爾慨嘆過去美國總統在印巴衝突中常扮演積極調停角色，幫助化解全面戰爭危機，但特朗普政府抗拒擔任調解角色。達爾提醒國際社會有責任介入，「因為一旦爆發戰爭，其後果與負面經濟影響不僅限於印巴兩國，最終將擴散至全球」。

專家：不想再當世界警察總統

美國有線新聞網絡（CNN）指出，特朗普對建立並啟動聯盟以追求共同目標毫無興趣，反而更熱中於使用美國經濟與軍事實力控制較小國家，好讓美國獲益。倫敦智庫皇家聯合研究所的威拉西-威爾西表示，在2000年、2008年和2019年的克什米爾危機中，美國都發揮過主導降溫作用，但如今可能不復見，「現在白宮有一名不想再當世界警察的總統，而且比起巴基斯坦，他可能更同情印度總理莫迪」。華盛頓智庫卡內基國際和平基金會南亞計劃主任瓦伊什納夫說，印度現為美國最重要戰略伙伴之一，巴國重要性已下降，「我認為美國期望巴國報復，然後印巴雙方在保全面子後找到下台階」。

亦有分析認為，特朗普需處理幾個全球危機，也盼將重點放在貿易及與華競爭，同時也希望維護與印度戰略伙伴關係。

（CNN/法新社/衛報）