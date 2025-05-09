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巴國點名美不願調解 分析：特朗普趨利心在貿戰

【明報專訊】印度空襲巴基斯坦造成31死，巴國副總理兼外長達爾不滿國際社會在今次衝突中的反應冷淡，尤其點名美國介入不足。分析指出，與過往美國多名總統積極調停印巴衝突相比，特朗普政府顯得不熱中，這可能是因時機未成熟，或在這場衝突美方所獲利益較少，且不願再扮演世界警察角色，加上他的重心現放在貿易及與中國競爭上。

達爾慨嘆過去美國總統在印巴衝突中常扮演積極調停角色，幫助化解全面戰爭危機，但特朗普政府抗拒擔任調解角色。達爾提醒國際社會有責任介入，「因為一旦爆發戰爭，其後果與負面經濟影響不僅限於印巴兩國，最終將擴散至全球」。

專家：不想再當世界警察總統

美國有線新聞網絡（CNN）指出，特朗普對建立並啟動聯盟以追求共同目標毫無興趣，反而更熱中於使用美國經濟與軍事實力控制較小國家，好讓美國獲益。倫敦智庫皇家聯合研究所的威拉西-威爾西表示，在2000年、2008年和2019年的克什米爾危機中，美國都發揮過主導降溫作用，但如今可能不復見，「現在白宮有一名不想再當世界警察的總統，而且比起巴基斯坦，他可能更同情印度總理莫迪」。華盛頓智庫卡內基國際和平基金會南亞計劃主任瓦伊什納夫說，印度現為美國最重要戰略伙伴之一，巴國重要性已下降，「我認為美國期望巴國報復，然後印巴雙方在保全面子後找到下台階」。

亦有分析認為，特朗普需處理幾個全球危機，也盼將重點放在貿易及與華競爭，同時也希望維護與印度戰略伙伴關係。

（CNN/法新社/衛報）

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