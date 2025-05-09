巴：殲-10C參與擊落印軍法俄戰機 華軍備戰力矚目 紐時：折射中西方武器角力

達爾（Ishaq Dar）周三在國會表示，巴基斯坦周二晚10時收到印度可能發動攻擊的情報，促使當局採取防禦措施，針對擊落了發射炸彈的5架印度戰機，「否則將有近10至12架戰機可能被擊落」。他證實中國製的殲-10C戰機參與了擊落印軍機行動，稱在軍事行動開始不久後，他們已通知了北京，中國駐巴大使姜再冬於當地時間凌晨4時到訪巴國外交部。達爾稱，「陣風」（Rafale）戰機被擊落，可能涉及印度機師失誤。

印巴125戰機交手逾1小時 「陣風」首折損

美國有線新聞網絡（CNN）引述巴國高級安全消息人士稱，印巴兩國共出動了125戰機，激戰超過1小時，雙方都沒有離開自己的領空。印度未即時回應是否有戰機被擊落，但一名法國高級情報官員向CNN透露，一架由印軍操作的「陣風」戰機被巴基斯坦擊落，是這款先進的法製戰機首次在戰鬥中折損。

巴方宣稱擊落印軍戰機的消息周三在中國微博登上熱搜，有網民讚揚中國軍工實力，認為若消息屬實，「中國各大軍工企業訂單將應接不暇」。《環球時報》前總編輯胡錫進在網上撰文表示，若殲-10C戰果屬實，顯示「中國軍工製造水平已全面超越了俄羅斯和法國」；巴國稱擊落的印度軍機除法製「陣風」戰機，還包括1架米格-29和1架蘇-30戰機，這兩款都是俄羅斯較先進的出口戰機。受消息刺激影響，中國軍工企業股價周三上漲。彭博社分析，若印巴衝突升級，可能成為中國製武器的「實戰驗證場」。

胡錫進：華軍工水平超越俄法

殲-10戰機是由成都飛機工業集團設計和製造的單引擎多用途戰機，2003年開始在解放軍空軍服役。殲-10C是該系列的升級版本，配備了更好的引擎和更先進的AESA雷達，能搭載霹靂-15導彈。巴基斯坦是除中國以外唯一配備殲-10C戰機的國家，於2020年訂購了36架殲-10CE出口型戰機，首批6架於2022年交付，現役總數達20架。中國為巴基斯坦最大武器供應國，據斯德哥爾摩國際和平研究所數據，2019年至2023年間，巴國82%的武器進口來自中國。

印巴軍備精良 美官員憂衝突災難升級

《紐約時報》周三的分析文章稱，印巴的武器貿易折射了中美角力。該文章指出，傳統上不結盟的印度現已擺脫過去對美國的猶豫態度，一直從美國和其他西方國家購入大量軍備，同時大幅減少從其冷戰盟友俄羅斯購買的廉價武器。與此同時，自阿富汗戰爭結束後，巴基斯坦對美國的重要性有所下降，巴基斯坦已不再購買美國軍備，轉而向中國採購大部分武器。美國前高級國防官員福特（Lindsey Ford）表示，印巴未來的衝突情况，「愈來愈像是印度用美國和歐洲的系統作戰，而巴基斯坦則用中國的系統作戰」。美國官員擔心，印巴軍備精良且彼此猜疑，任何小失誤都可能導致災難性的局勢升級。

（CNN/彭博社/紐約時報/環球時報）