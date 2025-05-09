挺巴示威者佔圖書館 哥大報警拘75人

破壞書架寫「解放巴勒斯坦」字眼

今次是哥大自去年4月發生撐巴人示威者佔領校園內的漢密爾頓大樓後，再次報警求助。學生組織「哥倫比亞大學擺脫種族隔離」（CUAD）在社交網站公開的聲明及影片顯示，大批戴上面具的示威者闖入大學的巴特勒圖書館，佔據二樓一個房間，多人戴上被視為解放巴勒斯坦象徵的黑白格子頭巾。另網上影片可見，有示威者破壞書架並寫着「解放巴勒斯坦」字眼。

示威者將佔領的房間命名為「巴塞爾阿拉傑人民大學」（the Basel Al-Araj Popular University），有人掛出寫有「為加沙抗議」標語、發放傳單，呼籲大學從受益於以色列入侵加沙的基金和企業中撤資。

校方在美東時間周三傍晚6時左右開始清場。哥大署理校長希普曼（Claire Shipman）指示威者選擇在學生準備期末考試時擾亂學術活動，是完全不可接受。紐約市長亞當斯亦在社交網站X表明，不會容忍任何形式的仇恨與暴力。

美國總統特朗普早前批評哥大去年發生的撐巴人示威是反猶太主義，政府3月取消對哥大數億美元的科研究補助。哥大則曾回應指致力打擊校園內反猶太主義和其他偏見，同時駁斥民權團體對校方未盡保護責任，放任政府侵害學術界言論自由的指控。

（BBC/衛報）