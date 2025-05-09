重塑後冷戰國際政治論述 「軟實力之父」奈伊逝世

奈伊周二（6日）與世長辭，他1964年進入哈佛任教，曾任哈佛甘迺迪政府學院院長，並為民主黨前總統卡特與克林頓擔任政府職務。他對美國外交政策其一最重要影響是與歷任共和黨政府、上月也告去世的阿米蒂奇自2000年起發表6次跨黨派報告，對美日關係加強影響深遠。

結合軟硬概念提「巧實力」

在政策制訂以外，奈伊本身是美國一流國際關係學者，共撰寫14本書和200多篇期刊文章，但最廣為人知的是提倡「軟實力」概念。

軟實力指涉國家透過價值觀和文化的吸引力來取得主導地位，奈伊將其跟武力和經濟制裁等代表的「硬實力」（hard power）區分。後因外界誤解軟實力可完全替代硬實力，奈伊在千禧年後再提出將兩者結合和戰略性運用的「巧實力」（smart power）概念，後為奧巴馬首屆任期的國務卿希拉里引用。

奈伊在2004年的著作提到這主題時寫道：「軟實力，是讓別人也想得到你所追求的結果、是一種吸引力，而非強迫他人。」他以美蘇角力為例子，指美國在拉丁美洲的影響力因時任總統小羅斯福推行「睦鄰政策」而日益增強；蘇聯即使硬實力壯大，卻因殘暴統治失去對東歐的控制。他提醒軟實力有其局限，「優質葡萄酒和芝士無法保證法國的吸引力，Pokemon遊戲流行，也不能保證日本能達成其希望的政策成果」。

批評特朗普「不太了解權力」

惟「軟實力」概念面臨現任美國總統特朗普挑戰。特朗普推動許多被視為損害美國軟實力的新政策，包括取消對外援助、打壓國際學生，並試圖增加軍事開支。奈伊表示，特朗普「其實不太了解權力，只把這看作是脅迫與交易」，且錯把短期成果當成長期效應，例如關稅威脅等也許短期奏效，但長遠會促使他國減少對美依賴。

（法新社/中央社）