俄烏印巴戰爭迭起 阻亞歐航線

國泰稱已避開 機管局指航班正常

路透社報道，大韓航空發表聲明說，由於印巴之間的緊張局勢加劇，往返韓國仁川國際機場和阿聯酋迪拜之間的航班會避開巴基斯坦，路線南調改經緬甸、孟加拉和印度上空。泰國航空宣布，泰航將改變飛往歐洲和南亞的航線，警告或出現延誤。台灣長榮航空表示，將調整往返歐洲的航班，以避開受印巴戰鬥影響的空域，一班自奧地利維也納起飛的航班折返，另一班由台北飛往意大利米蘭的航班會改飛維也納加油後再前往目的地。台灣中華航空也宣布，已啟動應急機制，「採取一系列措施以確保乘客和機組人員安全」，但未有透露更多細節。桃園機場網頁顯示，華航周三飛往英國倫敦的航班已經取消，其他如飛往布拉格、羅馬、阿姆斯特丹等航班也要轉降曼谷，後段航班可能延誤或取消。法國航空和德國漢莎航空等多家全球航空公司也紛紛改變航線，避免飛越巴基斯坦。

俄羅斯因不滿部分國家反俄立場，禁止這些國家航空公司飛機飛經俄領空，不少亞歐航線都因此採取較南的路線，經印巴地區來往，今次印巴衝突勢令航線編排進一步受掣肘。

（路透社）