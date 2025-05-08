射導彈毁戰機 印巴交火升級36死 兩擁核國逾20年最嚴重衝突 中美阿聯酋籲克制

印度在當地周三凌晨約1時，向巴基斯坦發動名為「辛多爾行動」（Operation Sindoor，又譯「硃砂行動」）的攻擊，英國《衛報》報道，其中一枚導彈擊中巴國人口最多省份旁遮普省巴哈瓦爾布爾市（Bahawalpur）一座清真寺，造成13死，包括兩名3歲女童，其他受襲地點還有旁遮普省的穆里德克（Muridke）、巴控克什米爾的科特利（Kotli）及穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）。

印方：打擊9「恐怖分子基建」地點

印度軍方發言人表示，周三打擊9個「恐怖分子基建」地點，部分與上月武裝分子在印控克什米爾槍殺遊客事件有關，稱印軍攻擊了伊斯蘭武裝組織「穆罕默德軍」及「虔誠軍」的設施，包括作為招募中心、發射陣地及藏有武器和訓練設施的營地。印度外交秘書唐勇勝說，這次是先發制人及預防攻擊，又指摘巴國在遊客遇襲事件後未打擊境內恐怖分子基建。軍方強調，今次是對恐怖分子營地的精準打擊，沒有針對巴國的軍事設施，「有分寸及非升級的」。

巴基斯坦則否認印度攻擊的目標與恐怖分子設施有關，稱6個平民地區遇襲。美國有線新聞網絡（CNN）引述巴國軍方消息人士稱，他們在「自衛」中擊落5架印度軍機和一架無人機，包括3架法國制「陣風」（Rafale）戰機、1架米格-29戰機及1架蘇-30戰機。《金融時報》也引述巴國的軍事及外交官員稱，這些戰機試圖從印度領空向巴基斯坦開火。路透社引述印度地方政府消息人士稱，3架戰鬥機在夜間於印控克什米爾地區墜毁。

巴武裝部隊獲授權 總理誓言報復

巴基斯坦總理夏巴茲誓言報復。巴基斯坦國家安全委員會周三發聲明警告，巴國武裝部隊已獲得「完全授權」，採取「相應行動」。印軍空襲後，旁遮普省周三宣布進入緊急狀態。受到巴基斯坦關閉領空48小時及印度關閉多個機場影響，多間航空公司避開巴國領空，甚至取消往返歐洲航班。

專家指出，鑑於印度今次攻擊的嚴重性，升級風險比之前要高，而未來48小時的發展是關鍵。美國耶魯大學講師、印度前軍官辛格指出，這次印度對巴基斯坦的軍事回應，是自1971年印巴戰爭以來最嚴重的一次，「這不僅限於有爭議的克什米爾，還涉及巴基斯坦的心臟地帶」，他認為這種程度的攻擊可能相當於宣戰。華盛頓的南亞局勢分析家庫格爾曼稱，鑑於印度今次的攻擊規模遠超2019年情况，可預期巴基斯坦將作出相當大的回應。2019年印度曾空襲巴基斯坦，報復40名印度準軍事人員在克什米爾爆炸襲擊中死亡。

特朗普稱令人遺憾 華籲和平大局為重

美國總統特朗普形容印巴衝突「令人遺憾」，希望盡快結束。中國發言人林劍昨指中方呼籲印巴以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化的行動。聯合國秘書長古特雷斯周二也呼籲印巴「保持軍事克制」。

（衛報/紐約時報/路透社/CNN）