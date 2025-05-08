加總理訪白宮晤特「禮貌交火」

今年3月以來，特朗普政府相繼對加拿大鋼鋁產品、汽車及零部件等加徵關稅。加方隨後宣布對等反制措施。在雙邊經貿關係緊張之際，特朗普的讓加拿大成為美國「第51州」言論，讓兩國關係進一步遇冷。

特朗普在會面中表示，「第51州」言論「不是開玩笑」，「你知道，我本質上是個房地產開發商」。卡尼回應道：「正如你在房地產行業所了解的，有些地方是永遠不會出售的。比如我們坐的這個地方（白宮），比如英國的白金漢宮。加拿大不會被待價而沽，也永遠不會出售。」特朗普回應說：「永不說永不。」但他同時承認「一個巴掌拍不響」。

雙方的會談持續約兩個多小時，美國有線新聞網絡（CNN）報道，其中九成半時間是特朗普發言。

特朗普：可用世界盃誘俄止戰

另外，特朗普周二（6日）在白宮出席2026年世界盃特別工作組首次會議時表示，可用參加2026年世界盃的機會作為俄羅斯結束烏克蘭戰爭的「誘因」。2026年世界盃將由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦，特朗普稱他並不知道俄羅斯國足已被禁止參加國際足協（FIFA）和歐洲足協賽事。

（法新社/BBC/CNN/新華社）