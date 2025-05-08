美與胡塞停火 換停襲紅海商船 以軍同日炸也門首都機場

美國總統特朗普周二表示，胡塞武裝在美方長達7星期的轟炸行動後已「投降」，並同意停止阻斷中東地區的航道，因此美國也會停止空襲胡塞武裝。阿曼外交大臣巴德爾隨後表示，該國已促成相關停火協議。一名胡塞武裝高級官員同日在社交平台上說，將評估美國暫停「侵略」也門的情况。

機場「完全癱瘓」6機被毀

以色列國防軍當日對也門發動空襲，使首都薩那國際機場「完全癱瘓」，並空襲了胡塞武裝使用的幾座發電站和一座水泥廠，以回應以色列特拉維夫國際機場周日（4日）遭胡塞武裝導彈襲擊一事。胡塞武裝控制的馬西拉電視台報道，薩那國際機場、薩那西南郊的一個軍事基地等地周二遭空襲，造成最少4死38傷。

以媒：以對美停火不知情

薩那國際機場周三表示，以軍空襲造成嚴重破壞，客運大樓所有設備和儀器受損，一座倉庫被夷為平地，機場全面停止運作。此外，連同也門航空3架飛機在內的6架飛機被炸毁，合共損失約5億美元（39億港元）。以色列《耶路撒冷郵報》同日引述知情人士透露，以色列對美停止打擊胡塞武裝的決定事先不知情。分析人士認為，這突顯美、以在也門問題步調不一，尤其在是否讓局勢升級分歧明顯。也有觀點認為，美國此時決定停火，可能與特朗普將訪沙特、卡塔爾等中東國有關。

（路透社/法新社/新華社）