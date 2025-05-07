普立茲獎揭曉 《紐時》奪4獎大贏家

攝記捕捉射向特朗普子彈獲獎

《華盛頓郵報》因對特朗普去年7月在賓夕法尼亞州競選集會遭槍擊受傷事件「迅速且具啟發性」的報道，獲頒突發新聞報道獎。《紐時》攝影記者米爾斯（Doug Mills）則憑特朗普遇刺事件的圖片（其中一張捕捉到飛向特朗普的子彈），獲得突發新聞攝影獎。

《華郵》前政治漫畫家特爾內斯（Ann Telnaes）獲插圖報道與評論獎。《華郵》拒絕刊登她一幅描繪老闆貝索斯及其他科技大亨在特朗普面前卑躬屈膝模樣的漫畫後，她於1月離職。

ProPublica榮獲公共服務獎，表彰其對全美各州墮胎禁令影響的深度報道。記者透過調查死亡證明與醫院紀錄，揭露這些禁令如何直接導致本可避免的孕產婦死亡。

《紐時》另獲3個獎項：國際新聞報道獎，追蹤蘇丹血腥衝突、非法黃金貿易與當地衝突背後的區域談判；解釋報道獎，剖析美國在阿富汗如何為自身失敗埋下種子；本地新聞報道獎，與《巴爾的摩旗幟報》（The Baltimore Banner）合作揭露巴爾的摩芬太尼危機。

評論獎頒給來自加沙的巴勒斯坦詩人阿布．托哈（Mosab Abu Toha）。他在《紐約客》發表的散文結合戰地報道與個人回憶，呈現超過一年半以來加沙民眾面對戰爭的身心創傷。

路透社獲調查報道獎，因揭露美國與海外對芬太尼類藥品監管鬆散，說明其如何因價格低廉、容易取得，導致在美國遭濫用。

（法新社/路透社/紐約時報）