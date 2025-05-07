德總理投票 默茨次輪方過關

預視施政阻力 掣肘恐高於預期

基民盟與基社盟組成的聯盟黨在2月大選中得票居首，與中間偏左的社民黨就組閣達成一致，周一簽署聯合執政協議。外界普遍預期周二投票選總理只是例行公事，默茨將會當選，因為聯盟黨與社民黨在國會630席中握有逾半的328席。不過在首輪投票中，默茨只獲得310票，差6票未能當選，另有307名議員投下反對票，3名議員棄權、1張無效票，還有9名議員缺席。投票結果意味最少18名執政聯盟的國會議員不支持默茨。

同日稍後舉行的次輪投票，默茨獲325名議員支持，超過316票當選門檻。

分析：黨內不滿致跑票

德媒分析，首輪投票跑票的首要原因之一，來自社民黨內部對默茨的不滿。默茨1月在國會推動移民緊縮決議案時，接受極右德國另類選擇黨（AfD）支持，引發社民黨強烈憤怒。另一方面，為達成聯合執政協議，默茨同意讓社民黨分得與基民盟相等的部會數量，引發部分議員對談判讓步過多的疑慮。此外，默茨選前曾堅決反對改革憲法規定的舉債上限條款「債務煞車」，選後卻同意與社民黨合作推動改革，這一立場轉變也讓部分保守派議員感到失望，對默茨的反覆無常頗有怨懟。

倫敦貝倫貝格銀行首席經濟學家施米丁表示，默茨在首輪總理選舉不夠票當選，表明執政聯盟並不團結，就算他最終當選，也可能削弱他推行政策的能力。

（路透社/BBC）