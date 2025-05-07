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133人樞密會議選教宗 左右教會路線 繼承方濟各改革vs.復歸保守傳統

【明報專訊】梵蒂岡今天（7日）起舉行教宗選舉樞機團秘密會議（Conclave），133名符合資格的樞機將在西斯汀聖堂票選領導全球14億信徒的第267任天主教教宗。這是史上首次歐洲樞機佔比少於五成，最國際化、陣容最龐大的樞密會議，外界焦點繫於新教宗會否繼承已故方濟各的改革路線，抑或復歸保守。路透社昨天引述日本主教團主席、東京總教區總主教菊地功透露，23名亞洲樞機大多打算集體投票。

東京總主教：亞洲樞機擬集體投票

方濟各上月21日辭世，按規定教廷要在15至20天內舉行樞機閉門會議選舉新教宗。目前全球有252名樞機，惟年齡在80歲以下者方具有投票權和被選舉權，今趟共有133名樞機參加選舉教宗會議，人數為歷來最多。這133名樞機周三結束早上彌撒後，下午將聚集於宗座宮的保祿聖堂，求聖神幫助他們作出正確選擇，然後進入西斯汀聖堂召開閉門會議和秘密投票。

菊地功向意大利《共和國報》表示，23名亞洲樞機中的許多人打算集體投票，他說相較於53名歐洲樞機一般會以國家或其他個人喜好作投票，「我們亞洲人可能較一致，支持一兩名候選人」。

西斯汀聖堂內特別為這次秘密會議臨時安裝兩個火爐，其一供焚燒選票，另一用於產生煙霧信號。倘有人贏得超過三分之二選票，煙囪將冒出使用氯酸鉀、乳糖和松香的混合物燃點產生的白煙。如果未能選出新教宗，就燃燒高氯酸鉀、蒽和硫的混合物以產生黑煙。過去兩任教宗都是在兩天內選出，但歷史上亦曾出現拉鋸情况（圖表）。

具投票資格的樞機來自5大洲70國。這次歐洲樞機首次不過五成，有推測新教宗亦可能如方濟各並非完全出身於歐陸。另由於這次約八成投票樞機皆由方濟各任命，很多人推測新教宗將追隨或最少選擇親方濟各路線，推動教廷變得更加透明、更具包容的新教宗。但亦有樞機認為教廷應回歸傳統路線。

5大洲70國代表投票 歐洲樞機首不過半

選前熱門人選包括信念較接近方濟各而有「亞洲方濟各」之稱的67歲前馬尼拉總主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）、主張回歸更傳統神學教義的72歲埃斯泰爾戈姆-布達佩斯總主教埃爾德（Peter Erdo）、以人道主義外交知名的69歲意大利主教團主席祖皮（Matteo Zuppi）、70歲梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）等。

梵蒂岡發言人布魯尼昨稱，樞機們（包括年滿80歲沒投票資格樞機）周二開會討論過希望新教宗具備什麼特質。有些人稱新教宗應該延續方濟各關注社會公義問題，充滿慈悲、帶來希望。

無論如何，新教宗肯定要面對多方挑戰。加拿大籍樞機切爾尼（Michael Czerny）說：「新教宗將面臨人工智能（AI）、戰爭擴大和氣候危機等挑戰。」

（法新社/BBC/路透社/美國廣播公司）

相關字詞﹕亞洲 樞機 教宗

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