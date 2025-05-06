歐盟推44億獎勵計劃 吸美科研人員

【明報專訊】法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩周一（5日）在巴黎主持一項會議，旨在吸引不滿美國總統特朗普政策而有意轉移陣地到歐洲的美國科研人員。馮德萊恩在會上宣布歐盟將推出價值5億歐元（約44億港元）的獎勵計劃，以令歐盟成為吸引科研人員的「磁石」。
這個由法國索邦大學主辦的會議名為「科研選歐洲」（Choose Europe for Science），歐盟專員、科學家及歐盟成員國負責科研的部長出席，商討了吸引美國科學家到歐洲的財務誘因等措施。
着眼衛生氣候生物多樣AI太空
在特朗普治下，美國的大學及研究機構面臨政治及財務壓力愈來愈大，包括聯邦政府威脅大削資助，不少研究項目面臨關閉，數以萬計聯邦職員遭解僱，外國學生則擔心因政治觀點而被驅逐出境。馬克龍辦公室表示，今次會議正值「學術自由面對多種威脅之際，而歐洲則是一個具吸引力的大陸」。馬克龍辦公室表示，法國和歐盟正鎖定多個領域的研究人員，包括衛生、氣候、生物多樣性、人工智能（AI）及太空。
馬克龍上月已向美國為主的研究人員招手，宣布一項資助計劃，協助大學及其他研究機構承擔引進外國科學家到法國的費用。法國南部的艾克斯馬賽大學早前也表示，自今年3月宣布向受到經費刪減影響的美國科學家敞開大門後，校方的「科研避風港」計劃已收到許多申請。
有專家指出，雖然歐洲國家能提供具競爭性的研究基礎設施和高品質的生活，但研究資金及研究人員的酬勞仍遠不及美國水平。