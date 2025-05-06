歐盟推44億獎勵計劃 吸美科研人員

這個由法國索邦大學主辦的會議名為「科研選歐洲」（Choose Europe for Science），歐盟專員、科學家及歐盟成員國負責科研的部長出席，商討了吸引美國科學家到歐洲的財務誘因等措施。

着眼衛生氣候生物多樣AI太空

在特朗普治下，美國的大學及研究機構面臨政治及財務壓力愈來愈大，包括聯邦政府威脅大削資助，不少研究項目面臨關閉，數以萬計聯邦職員遭解僱，外國學生則擔心因政治觀點而被驅逐出境。馬克龍辦公室表示，今次會議正值「學術自由面對多種威脅之際，而歐洲則是一個具吸引力的大陸」。馬克龍辦公室表示，法國和歐盟正鎖定多個領域的研究人員，包括衛生、氣候、生物多樣性、人工智能（AI）及太空。

馬克龍上月已向美國為主的研究人員招手，宣布一項資助計劃，協助大學及其他研究機構承擔引進外國科學家到法國的費用。法國南部的艾克斯馬賽大學早前也表示，自今年3月宣布向受到經費刪減影響的美國科學家敞開大門後，校方的「科研避風港」計劃已收到許多申請。

有專家指出，雖然歐洲國家能提供具競爭性的研究基礎設施和高品質的生活，但研究資金及研究人員的酬勞仍遠不及美國水平。

（法新社/衛報）