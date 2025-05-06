羅馬尼亞極右領跑 進總統選舉次輪

羅馬尼亞選舉周一點票結果顯示，羅馬尼亞人團結聯盟黨（AUR）主席西米翁（George Simion）得票40.56%，無黨派的首都布加勒斯特市長達恩（Nicusor Dan）得票20.91%，獲現屆執政聯盟支持的羅馬尼亞前進選舉聯盟候選人安東內斯庫（Crin Antonescu）得票20.32%，屈居第三。由於沒有候選人得票過半，兩名最高得票者將進入第二輪選舉。民調反映，5月18日的決選可能是一場勢均力敵的選戰。

38歲右翼民族主義者西米翁慶祝出線時稱，儘管遇到重重障礙及受到傳媒貶抑，但這次選舉是「羅馬尼亞尊嚴的勝利」。西米翁景仰特朗普，承諾要「讓羅馬尼亞再次偉大」。他曾讚賞羅馬尼亞法西斯分子，但指摘普京為「戰犯」。

羅馬尼亞去年11月24日舉行過總統選舉第一輪投票，惟以首名出線的無黨屬極右親俄候選人傑奧爾傑斯庫（Calin Georgescu）掀起俄羅斯干預選舉爭議。憲法法院12月6日裁定第一輪投票結果無效。該國其後決定5月4日重新舉行總統選舉，禁止傑奧爾傑斯庫參選。

今次選舉被視為「特朗普式民族主義」能否在歐盟崛起的試金石，選舉結果將決定這個北約成員國是否繼續奉行跨大西洋路線。羅馬尼亞總統權力雖有限，但能監管武裝部隊指揮、軍費及外交政策。

（彭博社/BBC/紐約時報/中央社）