以擴攻勢推加沙援助新框架 哈馬斯轟政治勒索

阻挪用救援物資 恐釀人道災難

由聯合國和非政府組織代表組成的人道主義國家工作隊（HCT）周日指摘以色列試圖關閉現有的援助分配機制，迫他們同意在以軍設定的條件下，通過以色列樞紐運送物資入加沙。HCT警告這將使加沙大部分地區持續缺乏物資，亦違反基本人道原則，似乎志在加強對維生物品控制作為施壓手段、軍事戰略的一部分。

以色列與掌控加沙的巴人武裝哈馬斯自2023年10月7日爆發戰爭，雙方今年1月初短暫停火，但以色列在3月中恢復轟炸。在3月2日，以方已切斷了對加沙的所有人道救援等物資輸送，兩個月間造成最少57人死於飢餓。聯合國據數顯示，今年以來有逾9000兒童因急性營養不良留醫。人道組織警告封鎖加沙將對240萬人民帶來可怕後果，但以色列內閣聲稱加沙「現存糧食充裕」。

（BBC/CNN/法新社）