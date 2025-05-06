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以擴攻勢推加沙援助新框架 哈馬斯轟政治勒索

【明報專訊】以色列官員披露安全內閣周日（4日）通過擴大攻勢並在加沙設立輸送分發救援物資的新框架，謀求迫使哈馬斯釋放人質。知情官員稱內容涉及繞過哈馬斯向加沙提援助機制，詳情會在未來數天公布；美國國務院發言人表示，新機制同時可確保援助物資不會被哈馬斯或伊斯蘭聖戰組織挪用。不過，人道救援組織警告以色列企圖關閉所有現存救助加沙渠道，將衝擊加沙廣大地區人口。哈馬斯周一指摘以色列新的援助框架是「政治勒索」，要為加沙的人道災難負責。

阻挪用救援物資 恐釀人道災難

由聯合國和非政府組織代表組成的人道主義國家工作隊（HCT）周日指摘以色列試圖關閉現有的援助分配機制，迫他們同意在以軍設定的條件下，通過以色列樞紐運送物資入加沙。HCT警告這將使加沙大部分地區持續缺乏物資，亦違反基本人道原則，似乎志在加強對維生物品控制作為施壓手段、軍事戰略的一部分。

以色列與掌控加沙的巴人武裝哈馬斯自2023年10月7日爆發戰爭，雙方今年1月初短暫停火，但以色列在3月中恢復轟炸。在3月2日，以方已切斷了對加沙的所有人道救援等物資輸送，兩個月間造成最少57人死於飢餓。聯合國據數顯示，今年以來有逾9000兒童因急性營養不良留醫。人道組織警告封鎖加沙將對240萬人民帶來可怕後果，但以色列內閣聲稱加沙「現存糧食充裕」。

（BBC/CNN/法新社）

相關字詞﹕人道援助 人道危機 加沙 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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