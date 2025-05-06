也門胡塞導彈「破防」襲以國機場 炸出大坑6傷 內塔尼亞胡矢言報復「黑手」伊朗

部分航班停飛數天 胡塞稱聲援巴人

伊朗為首「抵抗軸心」成員之一的胡塞武裝發射導彈，於周日早上大約9時半擊中以色列境內最大機場、特拉維夫本古里安機場（Ben Gurion Airport）第三號空運站停車場旁道路，炸出一個大坑，爆發巨響和冒起濃煙，最少6人受輕傷。機場約於1小時後恢復航班升降，惟部分國際航班要取消數天。

胡塞武裝認責，指美、以的防禦系統皆無法攔截其施襲的一枚「高超音速彈道導彈」。它表示此舉為聲援加沙的巴勒斯坦人，揚言將針對以色列的機場發動攻擊，呼籲各國航空公司「慎重考慮」，取消飛赴以色列的航班以保障客機和旅客安全。

否認涉事 伊：研出新導彈突破薩德

這是胡塞武裝於48小時間第4次對以色列發動的導彈攻擊，也是以色列的防空系統自3月以來唯一一次未能攔截導彈攻擊。以色列「箭式」導彈攔截系統足以擊落大氣層乃至大氣層之上的目標（遠程導彈）。美國於去年10月另外提供了能截擊150公里至200公里範圍導彈的「薩德」系統，助以抵禦伊朗及其盟友的攻擊。不過伊朗國防部周日公布研製了一款新型固體燃料彈道導彈「卡西姆‧巴西爾」（Ghassem Basir），稱射程可達1200公里，比之前的導彈更具機動性，且可突破「薩德」和「愛國者」導彈防禦系統。

以色列總理內塔尼亞胡矢言報復。其聲明指摘胡塞的攻擊「源自伊朗」，「以色列將回應胡塞武裝對我國主要機場的攻擊，以及在我們挑選的時間地點，回應他們的伊朗恐怖主人」。他還表示，美國支持以色列針對胡塞的行動。以國防長卡茲也聲言，「我們將以七倍奉還任何加害於我們的人」。

伊朗外交部周一（5日）聲明表示，胡塞聲援巴人而攻擊以色列機場的行動是「獨立決定」，警告以色列和美國倘襲伊朗要「承擔後果」。

以媒：將擴行動佔領屯兵加沙

以色列傳媒上周五起披露安全內閣擬擴大加沙軍事行動，且為此擴大徵召數以萬計後備役軍人。以色列安全內閣周日晚一致投票通過逐步擴大對加沙的地面軍事行動及建立救援物資輸送新框架（見另稿）。以色列傳媒援引以國官員報道，此為時數月的行動將於美國總統特朗普下周三至下周五訪問中東之後展開。行動目標有別於過去以突擊攻襲為主，側重佔領和持續屯兵，在有需要時將「阻止哈馬斯控制補給及摧毁其管治的能力」。

以色列人質家屬組織指摘政府「犧牲」人質。因為以軍3月18日打破了停火協議，過去6周再無人質獲釋。

（紐約時報/路透社/CNN/法新社/BBC）