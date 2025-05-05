專訪續轟政府「干預學術自由」 哈佛校長：校園文化交學界改革

特朗普政府指控哈佛未有效遏止校園反猶行為，3月宣布審查對哈佛的90億美元補助與合約，要求校方「整頓校園反猶氛圍」。加伯（Alan Garber）當時雖語氣溫和，強調配合與對話，但4月11日深夜，一封來自政府的電郵徹底改變其態度。電郵列出一系列苛刻要求，包括政府審視哈佛的教職員聘任與招生決策、審核全校師生政治立場，以確保「觀點多元」。3天後，加伯發表措辭強烈的公開信，明言「無論哪個政黨執政，政府都不應干預大學的教學、招生與研究方向」。

加伯的反擊招致特朗普政府步步進逼，揚言將撤銷哈佛逾20億美元聯邦資金。特朗普上周五宣布國稅局將撤銷哈佛的免稅地位，勢將對校方財務構成重大威脅。

儘管加伯堅決反對這種手段，認為違憲，但他在《紐時》專訪坦承，哈佛在保護言論多元、處理反猶主義等議題上「確實還有很多工作要做」。他指美國社會正質疑高等教育界是否仍跟其價值觀契合，自己希望透過改革重建信任。

坦承保護言論多元、處理反猶未完善

加伯近期發表報告，承認哈佛校園同時存在反猶與反伊斯蘭情緒，為此致歉，並承諾進一步改革。他宣布將重新聚焦於「個體獨特性」，而非僅以種族劃分社群。此番態度轉變雖引發質疑，但哈佛醫學院前院長弗萊爾認為，加伯清楚意識到這個時代的風險與責任，「他知道自己肩負的不止是哈佛，而是整個美國高等教育界的未來」。

（紐約時報）