專訪續轟政府「干預學術自由」 哈佛校長：校園文化交學界改革

【明報專訊】哈佛大學校長加伯正成為美國自由派眼中抵抗美國總統特朗普的象徵。在特朗普政府試圖剝奪哈佛數十億美元研究資助和其免稅地位之際，加伯選擇強力對抗。然而，在《紐約時報》上周六（3日）刊登的一篇專訪中，他在譴責聯邦政府「干預學術自由」的同時，也公開承認哈佛的校園文化確實存在問題——這正是特朗普政府長期以來的批評焦點之一。與特朗普不同的是，加伯主張這些改革應由學界主導，而非由政府強制推動。
特朗普政府指控哈佛未有效遏止校園反猶行為，3月宣布審查對哈佛的90億美元補助與合約，要求校方「整頓校園反猶氛圍」。加伯（Alan Garber）當時雖語氣溫和，強調配合與對話，但4月11日深夜，一封來自政府的電郵徹底改變其態度。電郵列出一系列苛刻要求，包括政府審視哈佛的教職員聘任與招生決策、審核全校師生政治立場，以確保「觀點多元」。3天後，加伯發表措辭強烈的公開信，明言「無論哪個政黨執政，政府都不應干預大學的教學、招生與研究方向」。
加伯的反擊招致特朗普政府步步進逼，揚言將撤銷哈佛逾20億美元聯邦資金。特朗普上周五宣布國稅局將撤銷哈佛的免稅地位，勢將對校方財務構成重大威脅。
儘管加伯堅決反對這種手段，認為違憲，但他在《紐時》專訪坦承，哈佛在保護言論多元、處理反猶主義等議題上「確實還有很多工作要做」。他指美國社會正質疑高等教育界是否仍跟其價值觀契合，自己希望透過改革重建信任。
坦承保護言論多元、處理反猶未完善
加伯近期發表報告，承認哈佛校園同時存在反猶與反伊斯蘭情緒，為此致歉，並承諾進一步改革。他宣布將重新聚焦於「個體獨特性」，而非僅以種族劃分社群。此番態度轉變雖引發質疑，但哈佛醫學院前院長弗萊爾認為，加伯清楚意識到這個時代的風險與責任，「他知道自己肩負的不止是哈佛，而是整個美國高等教育界的未來」。