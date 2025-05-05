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澳財長：工黨政府優先處理美中貿戰陰霾

【明報專訊】澳洲和新加坡執政黨俱在上周六（3日）舉行的國會大選取得佳績，一些分析歸功於選民在「特朗普2.0」下對全球經貿前景的不安。其中澳洲財長查默斯昨天更表明，工黨政府將優先處理美中貿易戰帶給全球經濟的「陰霾」。

新加坡執政黨大勝 學者：選民避險

新加坡選舉局周日凌晨公布國會選舉結果，總理黃循財明顯順利通過以他為首的第四代領導團隊（4G Leaders）首場大考——執政人民行動黨得票率高達65.57%，高於上屆2020年的61.24%，在國會97個直選議席中贏得87席。黃循財周日凌晨表示：「這結果讓新加坡在這動盪世界中置於較有利位置……這是信任、穩定、對你們政府有信心的明確信號。」他與前總理李顯龍一直以需要資深閣員應對特朗普2.0的關稅戰和中美角力升溫為由，游說選民在焦點的榜鵝集選區票投行動黨，確保負責對美貿易談判的副總理暨貿工部長顏金勇連任。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎評論整體選情時表示，新加坡選民「出了名討厭風險」。

儘管在榜鵝以逾10百分點的差距落敗，最大反對黨工人黨仍輕鬆守住原有3個東部選區，維持10個直選議席，並從聲勢不及當年的前進黨手中奪走剩餘兩個非選區議席（來自落敗差距最少的選區）。

澳洲的大選點票至周日仍未完成，據澳洲廣播公司（ABC）統計，仍有16席尚未確定結果，但工黨政府至少穩奪85席，令阿爾巴尼斯成為澳洲21年來首名連任的總理，甚至是澳洲自二戰以來首見連任政黨得票率勝於首個任期。這結果反映澳洲選民對美國貿易政策和全球經濟的擔憂。

澳洲國立大學政治學者謝潑德（Jill Sheppard）表示，這次選舉結果表明自去年以來對現屆政府的強烈不滿趨勢已經結束。她說：「在新冠疫情期間，我們投給了現屆政府；走出疫情就對現屆政府投反對票。而處於貿易戰時代的現在，大家便再投票給現屆政府。」

（彭博社/BBC/路透社/新華社）

相關字詞﹕阿爾巴尼斯（Anthony Albanese） 黃循財 關稅戰 貿易戰 美國 特朗普2.0 2025澳洲國會大選 2025新加坡國會大選

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