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會計師阿貝爾行事低調 獲讚「將更成功」

【明報專訊】獲「股神」巴菲特欽點接掌巴郡阿貝爾（Greg Abel，圖），過去20多年通過連串併購，為公司發展出全美國其一最大規模的能源公司「巴郡能源」。巴菲特近年逐步重塑巴郡結構，為接班人留下一套穩定現金流，而阿貝爾正是該戰略的執行者。阿貝爾一向行事低調，甚少接受媒體訪問。

助建「巴郡能源」巨企

阿貝爾1962年出生於加拿大艾伯塔省會愛蒙頓，從艾伯塔大學取得商業學位後成為會計師，曾協助CalEnergy從細小的地熱能公司，發展成為多元能源企業。巴郡2000年收購中美能源（MidAmerican Energy）後，當時在後者任職的阿貝爾隨之加入巴郡，並於2008年執掌中美能源，他現時兼任巴郡能源的CEO。

2018年巴菲特擢升阿貝爾負責巴郡所有非保險業務，並讓他成為公司副董事長及董事會成員，職責監管北美BNSF鐵路和雪糕連鎖店Dairy Queen等旗下企業。巴菲特近年收購這些企業，讓接班人獲取大量現金，再投資到具固定回報率的項目與行業。他同時亦減少巴郡對保險及證券業務的依賴，令公司向穩健方向轉型。

巴菲特是在2021年屬意阿貝爾作為接任巴郡CEO的人選，其後於2023年12月稱阿貝爾「將比我更成功」，他強調自己說的是真話，否則鼻子肯定會變長（代表說謊）。

（中央社/彭博社）

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