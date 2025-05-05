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巴菲特年底退休 巴郡交指定繼任人 股東會上批特朗普關稅戰 「貿易不應作武器」

【明報專訊】有「股神」之稱的美國著名投資者巴菲特，前天（3日）在旗下公司巴郡的年度股東大會尾聲，突宣布今年底卸任巴郡行政總裁，推薦早已欽點成為繼承人、62歲負責公司非保險業務的副董事長阿貝爾接任該職，且表明屆時後者對公司營運和資本配置會有最終決定權。這段退休宣言令台下股東以至市場震驚，巴菲特幽默地說應「喝可樂冷靜一下」。巴菲特稱年底退休的決定此前只有兩名子女知情，承諾未來不會出售任何巴郡股票，展現對阿貝爾有充足信心。他另在會上不點名批評特朗普政府對全球發動關稅戰，指「貿易不應作為武器」。

現年94歲的巴菲特（Warren Buffett）拄拐杖到內布拉斯加州奧馬哈的巴郡總部主持股東大會，並參與4.5小時的答問環節，其間明顯針對特朗普關稅政策說：「貿易不應成為武器……毫無疑問貿易有可能成為戰爭行為。」他兩個月前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時稱，關稅是「針對商品課稅」，並非如同特朗普所稱是「相對無痛的收益來源」。

巴菲特會上敦促美國繼續對外貿易，各自「做最擅長的事」，強調實現繁榮並不是「零和遊戲」，一個國家的成功並不代表另一個國家的損失，兩國都可一同蓬勃發展。

強調實現繁榮非「零和遊戲」

巴菲特說：「我確信世上其他國家變得更繁榮，並不會讓我們（美國）付出代價；我們愈是繁榮，也會感覺更安全。」他還說，一個國家若自稱優越，同時冒犯世上其他國家，這是件危險的事，「若有75億人不喜歡你，只有3億人誇讚你做得多好，依我看來，這是大錯特錯」。

在大會尾聲，巴菲特突宣布短期內卸任，震驚台下股東，他說「是時候讓阿貝爾（Greg Abel）在年底成為公司（巴郡）行政總裁」，稱巴郡董事會11名成員中，只有他兩名子女事前知道他擬年底交棒，連同坐台上的阿貝爾也不知情。巴菲特笑言在場股東們應「喝可樂冷靜一下」——可樂是巴菲特標誌性的喜愛飲品，也是其最成功投資之一。

他說周日將在董事會正式提出交接安排，相信能獲一致通過。暫未知巴菲特會否同時交出董事長一職，他較早前曾向《華爾街日報》指死後會由兒子豪伊（Howie）擔任非執行董事長，以維護公司文化。

交棒後仍幫忙 最終決定權交繼任者

對於公司未來決策，巴菲特自言交棒後仍會「徘徊附近」幫忙，但公司營運和資本配置的最後決定權會交予阿貝爾。阿貝爾在股東大會上承諾，未來不會改變巴菲特過去60年的投資哲學和資本配置方式。

師承價值投資之父 合理價購優質公司

巴菲特年少時已開始接觸投資，大學師承「價值投資之父」葛拉漢（Benjamin Graham），主張在價格低位買入被低估價值的資產，然後待其升值，即所謂的「煙蒂式投資」（cigar butt investing）。但後來其投資哲學漸受其拍檔芒格（Charles Munger）影響，專注於企業品質，主張以合理價格購入優質公司。他1965年全面控制巴郡作投資工具，如今巴郡發展成市值逾1.16萬億美元（約9萬億港元）的巨企。其投資生涯中建立並收購多個行業公司，包括保險、能源、零售等，保持持有大量現金，作為擴大投資規模及版圖的彈藥，並協助渡過金融危機。1965年至2024年巴郡的複合年均增長率高達20%，比標普500指數高出一倍，奠定巴菲特的「股神」地位。

（法新社/CNBC/彭博社）

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