韓路陷頻生引恐慌 民間製網上地圖自救

巨坑跨5行車線 鐵騎士墮落亡

最新一宗引起外界關注的路陷事故發生於3月24日，首爾江東區行車路段出現一個橫跨5條行車線的20米深大坑（圖），導致一名33歲鐵騎士墮落身亡，另有一名司機受傷。韓國國土交通部表示，2014年至2023年間全國有2085宗路陷，按行政區劃計，京畿道（429宗）個案最多，江原道（270宗）和首爾特別市（216宗）緊隨其後。

在路陷引起社會不安之際，一名34歲的匿名網頁開發員利用過去10年傳媒報道紀錄，4月4日起推出網上地圖，羅列全國路陷位置坐標，並每日更新。他對《中央日報》坦言：「做完後看到地圖上密密麻麻的路陷位置，嚇了一跳。」

去年8月首爾延禧洞出現直徑6米大坑後，46歲的前科學記者尹信榮（譯音）也開始製作網上路陷地圖，利用官方數據，詳列2018年1月至今年3月間全國逾1400宗路陷或地陷事件，標註事發位置、日期和事故原因。

官方藏私 首爾拒公布路洞報告

然而，民間編製的網上路陷地圖受制於人力、物力和公信力，難代政府安撫民眾。一些不安的市民希望官方提供路陷發生或高風險位置的詳盡資料，惟未獲當局回應。首爾市政府2014年起追查容易路陷或地陷的地區，並按地下條件和基礎設施劃分成5個風險等級，卻堅拒對外披露調查結果，理由包括憂慮「造成誤解」和影響房地產價格等。

韓國路陷主要成因是地下水侵蝕、公用污水渠或食水管老化、大型挖掘工程監管不當等。首爾路陷個案由2022年67宗躍升至去年251宗，反映城市持續急速開發和基建老化等問題。國會議員近日公布，按2023年12月基準，首爾市中心有30.4%地下渠歷史長達半世紀，渠齡逾30年者更有55.5%，惟維修更新的經費不足。

MBC電視台上月引述其取得的一份首爾市政府去年調查報告，顯示勘查發現全市有329個深達20米的地下空洞，江南區佔65個。全市地下空洞有38個距離地面僅20厘米，有隨時坍塌危險，被標記為「緊急搶修」，須4小時內完成搶修；另有115處須3個月內填補修復，156處可於6個月內復修。惟至年底僅247處完成修補。

首爾全市329個20米深地下空洞

尹信榮敦促各地方政府是時候公開資訊。江陵市天主教關東大學土木工程教授朴昌勤（譯音）則說：「民眾對路陷的焦慮已成了日常生活的一部分。透明度是恢復公眾信心的第一步。」

明報記者

（環球熱話）