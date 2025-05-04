星大選執政黨票漲 副總理守住焦點選區

黃循財得票逾七成：令人謙遜經驗

根據《海峽時報》公布的初步抽樣點票統計顯示，人民行動黨選情不俗，在多個選區得票率都高於上屆2020年大選。行動黨上屆整體得票率只有60.1%，是史上最差紀錄。黃循財本人出戰的馬西嶺-油池集選區得票73.46%，明顯高於5年前的63.18%，他在確定個人當選後表示，這場選舉是「令人謙遜的經驗」，承諾會致力為選民服務，「我們感謝你們的強力授權」。

工人黨維持97直選議席中10席

惟工人黨依然守住後港單選區（Hougang SMC）、阿裕尼集選區（Aljunied GRC，地理範圍包圍大半個後港）和盛港集選區（Sengkang GRC），維持在97個直選議席中擁有10席。該黨植根新加坡東部，以自1991年起佔據的後港單選區為根據地，到2011年在阿裕尼集選區爆冷擊敗時任外長楊榮文率領的團隊穩守至今，到2020年進一步攻下阿裕尼以北的盛港集選區，並在焦點選區、阿裕尼以南的東海岸集選區緊咬由時為內定總理繼任人的副總理王瑞杰，後者驚險勝出後放棄4G團隊領袖位置（即放棄接棒），今屆大選不再競逐連任，外界揣測王瑞杰失勢跟其空降東海岸但選戰領軍表現欠佳有關。

來到今屆大選，工人黨進一步尋求拓展版圖，在選區重新劃界後新設的榜鵝集選區（位於盛港以北）派出被視為重量級新人的高級律師賀沛星（Harpreet Singh）為首的團隊。行動黨緊急由原定在蔡庴港集選區爭取連任的顏金勇改為空降榜鵝，希望借助其重要閣員地位說服民眾不要票投工人黨。然而，這決定頗有爭議，顏金勇團隊被指選情不太理想，促使黃循財和前總理李顯龍輪流出馬護航，強調在中美角力升溫和特朗普2.0的關稅戰下，需要顏金勇這種具經驗和中美外交人脈的資深議員留任，工人黨則反擊指行動黨本就沒必要讓顏金勇變換選區。

（海峽時報/聯合早報/路透社）