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特預算藍圖擬增13%軍費 遏華「印太挑釁」 另大削非國防開支

【明報專訊】美國總統特朗普上周五（2日）向國會提交2026財政年度聯邦政府預算藍圖，建議大增國防開支13%至逾1萬億美元（逾7.8萬億港元），表明要「遏制中國在印太地區的挑釁」，並同時大削非國防開支預算達1630億美元（約1.27萬億港元），主要針對氣候環保、對外援助、民主等特朗普政府形容為「覺醒文化」及「浪費」的項目撥款。

特朗普提交的「瘦身預算」（Skinny Budget），概括施政緩急先後所需，供國會參考草擬新財年預算。當中建議增撥國防經費逾1130億美元，令總額升至1.01萬億美元，較2025財年增加13%。白宮管理及預算辦公室（OMB）表示，增加的經費首要用於「加強國家的安全和主權，遏制中國在印太地區的挑釁，並振興國防工業基礎」。美國傳媒稱，軍費將用於包括擴大造船能力、建設類似以色列鐵穹的美國「金穹」（Golden Dome）導彈防衛系統、製造F-47戰機。

預算藍圖提出為運輸部增撥近6億美元，用於造船和港口基建項目，旨在對抗中國在造船業的主導地位；美國太空總署的經費預算將偏重於「擊敗中國探月計劃及首次送人上火星」。商務部獲增撥1.34億美元用於「公平交易」，包括反傾銷調查、保護美國技術對中國競爭力。

增撥資源打擊非法移民

當局又建議撥款438億美元給國土安全部，增幅達65%，供添置邊境安全技術、巡邏人手、拘留牀位等，配合政府打擊非法移民。

國務院經費則建議銳減500億美元（減幅83.9%），當中涉及發展、民主、援助的被削達83.3億美元，另建議削減32億美元國際救災援助。惟專責應對中國「一帶一路」倡議的美國國際開發金融公司（DFC）獲增撥逾28億美元。主要關乎民生——包括教育、房屋等一籃子非國防類的總支出，除了社保、聯邦醫療保險計劃、國債利息外，將在下個財年削減22.6%，達2017年以來最低水平。

借自然流失縮情報部門規模

《華盛頓郵報》昨引述知情人士報道，特朗普也向情報機關開刀，計劃未來幾年削減中央情報局（CIA）約1200個職位，國家安全局（NSA）等其他情報部門也會同時削減數千個職位，特朗普政府已向國會議員通報此計劃。報道稱，削減中情局職位不會採取直接解僱方式，而是通過退休、辭職和減少招聘等方式自然流失。

（外交政策/金融時報/紐約時報/路透社）

相關字詞﹕美國國際開發金融公司（DFC） 造船業 國防開支 中美角力 預算 美國 特朗普2.0

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