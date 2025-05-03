美升級間諜戰 CIA拍片高調「招聘」華官員

分別針對焦慮高官 升職無望低層

兩條影片各長約3分鐘，第一條名為「選擇合作的原因：成為命運的主宰者」，以一名高官於晚宴中的焦慮自述開展，圍繞他在中共內的危機感，認為自己命運岌岌可危。畫面之後帶到主角拿出手機聯繫中情局，影片最後浮上一排字：「你的命運掌握在你手中。」第2部影片題為「選擇合作的原因：創造美好遠景」，內容試圖引發中共內部較低層、爬升無望官員的共鳴。影片中的「基層」自述，「黨教育我們，只要勤奮地走在領導指定的道路上，就會前途無量」，但原本應該大家共享的這片天空，現在卻只剩下少數人在獨享。他在影片中登上高樓，望着都會夜景後，同樣選擇接觸中情局。兩段影片在中情局的短片分享網站YouTube、社交平台Facebook、Instagram、X和加密通訊軟件Telegram上架。

中情局局長拉特克利夫於霍士新聞周四播出的專訪中表示，這些影片向可以幫助美方竊取機密的人員解釋如何透過中情局暗網接觸，又相信這些影片能夠突破中國「防火牆」觸及相關人士。中情局去年發布中文「教學影片」，說明如何透過暗網聯繫，點擊率已達90萬。

美國喬治城大學亞洲研究教授、中情局前中國分析部門主管偉德寧（Dennis Wilder）表示，這些「招聘」影片在中情局針對中國的行動中是前所未見，北京將視之為美國升級間諜戰之舉，將會提升反情報計劃和揪出美國間諜的力度。

（金融時報/紐約時報/中央社）