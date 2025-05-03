Signal門主角貶駐聯大使 實權遠遜國安顧問原職 萬斯稱「升職」

「我認為你可以合理地說這是升職。我們將華爾茲帶去為（聯合國）安理會進行一些嚴肅的改革。」萬斯接受霍士新聞台訪問時堅稱華爾茲仍獲特朗普和自己信任，又否認調遷跟「Signal門」有關。華爾茲因開設國安團隊Signal群組時誤加《大西洋》月刊總編輯戈德堡而被爆料，早已面臨下台壓力。

惟按美國政壇慣例，並非內閣職位的白宮國安顧問通常肩負更重要外交角色，像拜登政府便由擔任該職的蘇利文作為跟中共中央外辦主任王毅進行中美戰略談判的對口單位。駐聯大使有時會被賦予內閣級別地位，但「特朗普1.0」兩名正式出任者黑利和克拉夫特中只有前者是內閣級別。惟「特2.0」今年2月內閣會議上，華爾茲和時任駐聯大使提名人斯蒂凡尼克都在場——因共和黨在眾院議席優勢不穩，後者提名被撤回。

國安會大洗牌 國際主義鷹派受挫

值得留意的是，美媒盛傳華爾茲副手、首席副國安顧問黃之瀚會同時去職——他與在國安會主管印太政策的亞洲事務高級主任簡以榮近期都因建制背景受極右陰謀論者盧默針對。在華爾茲和黃之瀚傳出丟官後，盧默即在社交平台X再次要求革走簡以榮。《經濟學人》形容，在華爾茲被貶後，如黃之瀚和簡以榮也去職，不但會令美國的亞洲盟友感到不安，也會是共和黨國際主義（相對於孤立主義）鷹派的進一步損失。

（霍士新聞/Politico/經濟學人）