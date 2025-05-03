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日美次輪關稅談判 盼6月達首腦共識

【明報專訊】日本與美國政府周四（1日）就關稅召開第2輪閣員級談判。日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會後表示，雙方討論「貿易擴大」與「非關稅措施」等，他期望最快在6月達成領袖間共識。

日代表稱雙方「實現深入討論」

《日本經濟新聞》報道，美國財長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周四出席在美國財政部舉行的第二輪談判，歷時約2小時。代表日方協商的赤澤在記者會上說，「（雙方）實現深入的討論」。對於美國總統特朗普先前提到駐日美軍的駐軍費用外，也把日圓匯率視為問題，赤澤說今次談判未討論相關議題。他期待最快在七國集團（G7）峰會召開的6月達成首腦共識，今後將加快工作層級的磋商，預計本月中旬後舉行部長級的下輪談判。

日財相暗指美國債可成籌碼

另外，日本財務大臣加藤勝信周五在東京電視台的節目上，就日美匯率磋商時表示，「日本持有美國國債是事實」，並指出「把可以成為談判籌碼的事項，全部擺上談判桌進行討論是理所當然的」。共同社報道分析，此番言論表達了日本持有的美國國債，可能成為談判籌碼的看法。

另一方面，歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）周四接受英國《金融時報》專訪時表示，歐盟正就和美國達成貿易協議取得「一定進展」，協議方案包括購買總值500億歐元（約4394億港元）的美國貨品如液化天然氣和農產品，認為這可以解決雙方的貿易關係問題，但大前提是美國必須先放棄徵收10%「對等關稅」。

（共同社/金融時報/中央社）

（關稅戰）

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