【澳洲】反對派領袖「特朗普牌」倒米

今屆澳洲眾議院比去屆減少1席至150席，過半門檻仍是76席。目前擁有77席單獨執政的工黨在選前民調成績正面，阿爾巴尼斯在選前之夜提醒民調還顯示有許多選民未表態，自己職責是令工黨得票最大化。他承諾會擁抱再生能源、解決正在惡化的樓市危機，並為醫保系統挹注經費。達頓則主張打擊移民、犯罪以及廢除長年核電禁令，「這次選戰中，我還沒遇過有澳洲人說自己現在過得比3年前（工黨回朝之初）更好」。

阿爾巴尼斯相對不保守佔先

關稅貿易戰和國家安全等也成為今屆大選焦點議題，《悉尼先驅晨報》上月民調反映，六成澳洲民眾認為特朗普回朝對澳洲不利，比去年12月增加20個百分點。悉尼智庫洛伊研究所近日民調也指，近三分之二澳洲人不相信美國會負責任地行事。

這令聯盟黨和達頓面對類似加拿大保守黨及其黨魁博勵治打「特朗普牌」反受拖累的困境。達頓近期強調自己是最適合應對特朗普的人選，理由是他在「特朗普1.0」曾擔任部長職位（儘管他當時擔任的移民部長和內政部長跟關稅和貿易無關）。惟堪培拉智庫The Australia Institute首席政治分析師雷梅基斯指出，達頓競選之初強調自己跟特朗普相似之處，忽視選民並非想要能跟特朗普好好相處的領袖，而是想選出能挺身對抗他的人。對比之下，阿爾巴尼斯的施政方向跟美國前總統拜登近似，相對不保守，較受歡迎。雷梅基斯指，特朗普陰霾迫使澳洲領袖要做多年來沒處理的事——重新審視澳美聯繫。

聯盟黨吸華裔選民 小紅書箍票

在民調落後下，聯盟黨重新望向華裔選民，甚至傳出使用WeChat和小紅書等來自中國大陸的社交平台拉票。澳洲華裔傳統上較支持聯盟黨，惟達頓以至該黨對上一次掌權的莫里森政府對華態度強硬，令這部分選民流失。

（BBC/路透社/中央社）