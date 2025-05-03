【新加坡】黃循財繼任大考打「穩陣牌」

周四（1日）是新加坡今屆大選最後競選日，黃循財在全國職工總會主辦的勞動節集會演講，指美國已率先感受到關稅貿易戰影響，這些影響將波及全球，新加坡難以倖免。他強調新加坡需要已在中美對口官員之間已建立互信和密切關係的具經驗和能力人士，這些關係並非一朝一夕就可建立。

工人黨打「監督牌」反擊

鑑於最大在野黨工人黨只出戰國會97席中的26席，黃循財和行動黨政府必然連任，選戰成敗的指標是得票率以及能否守住閣員出戰的重要選區。上屆獲得新高10席的工人黨大打「監督牌」，秘書長畢丹星在選前最後集會強調為了民主制度，有必要選入不同聲音。部分民眾、尤其是年輕選民希望國會有制衡行動黨長年執政的多元聲音，對此黃循財在其他拉票活動上強調工人黨已有「包贏的安全議席」，國會將持續有反對黨代表。

副總理王瑞杰繼放棄執掌4G團隊後再放棄連任議員，國務資政暨國家安全統籌部長張志賢與防長黃永宏等同樣從政壇退休。其中從張志賢原選區重新劃界後設立的榜鵝集選區（4席），成今屆大選焦點。黃循財安排副總理兼貿工部長顏金勇以「攻堅隊長」之姿空降，但選情意外緊張——顏金勇是黃循財重要政治盟友，曾在政府跨部門新冠抗疫工作小組共事，現領經濟韌性小組，為新加坡應對環球挑戰。

盟友空降榜鵝陷苦戰 黃：慎選議員

黃循財周四在榜鵝集選區發表最後拉票演說，提醒選民選擇國會議員很重要，指這些人將負責實際幫他們解決問題，強調「優秀的團隊會帶來改變」。他上周六在蔡厝港集選區拉票時承認，新加坡處於領導層交接的關鍵時期，警告如果行動黨執政團隊實力受損，交接安排未來5年內會有延緩。

（海峽時報/聯合早報/路透社）