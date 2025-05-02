韓重審李在明案 代總統接連辭職

韓悳洙辭職料將參選

事緣首爾中央地方法院去年11月在一審判決中認定李在明在2021年競選總統期間曾作出虛假陳述，違反《公職選舉法》，判處其一年有期徒刑，緩刑兩年。二審法院3月26日推翻一審判決，判李在明無罪。檢方隨即向大法院提出上訴。參加該案審理的12名大法官中，昨天有10人同意判定李在明有罪，兩人表明反對意見，最終決定發還二審法院重審。

李在明昨表示，判決結果與自己所想的截然不同，但法律也屬於國民廣泛形成的共識，民意最重要。

韓國原總統尹錫悅因去年12月3日頒布緊急戒嚴令，後遭國會和憲法法院通過彈劾案，上月初被罷黜，當局其後宣布6月3日舉行總統大選。李在明周日正式成為共同民主黨總統候選人，最高法院如今未設定二審法院重審裁決時限，若重審在大選前作出有罪判決，且處以一年以上有期徒刑或罰款超過100萬韓圜（約5400港元），李在明將在判決生效後5年內喪失參選資格。外界亦擔憂，重審結果一旦無法在選前出爐，將為選情投下更多不確定性。

學者指對李屬打擊 動搖中間選民

政治學者、明知大學教授申律指出：「這（裁決）對共同民主黨與李在明而言是壞消息。雖然是否取消其參選資格仍需二審法院決定，但最高法院實質上已認定其有罪。這對李來說是一大打擊，尤其將動搖約佔選民10%的中間選民。」

法律專家兼政治評論員柳正勳則表示：「通常最高法院發回重審的案件，高等法院需約3個月審理，要在選前作出判決極為困難。」他補充，即使重審法院作出有罪判決，李仍可提出上訴，「這將為他爭取足夠時間完成選戰」。

（韓聯社/路透社/法新社）