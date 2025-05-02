韓重審李在明案 代總統接連辭職

【明報專訊】韓國大法院（最高法院）全員合議庭周四（1日）將共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反《公職選舉法》案發回二審法院（首爾高等法院）重審。李在明對判決結果表示意外。判決令李在明參選總統之路仍存變數。與此同時，屬執政國民力量黨的代理總統韓悳洙周四辭職，預計周五正式宣布競選總統。韓悳洙的任期原定在5月2日凌晨零時為止，惟原本應接任代總統的財長崔相穆，於周四晚國會表決彈劾他前自行宣布辭職，國會隨即叫停彈劾表決。由於崔相穆辭職，按照順位規定，代總統將由分管社會事務的副總理兼教育部長李周浩擔任。
韓悳洙辭職料將參選
事緣首爾中央地方法院去年11月在一審判決中認定李在明在2021年競選總統期間曾作出虛假陳述，違反《公職選舉法》，判處其一年有期徒刑，緩刑兩年。二審法院3月26日推翻一審判決，判李在明無罪。檢方隨即向大法院提出上訴。參加該案審理的12名大法官中，昨天有10人同意判定李在明有罪，兩人表明反對意見，最終決定發還二審法院重審。
李在明昨表示，判決結果與自己所想的截然不同，但法律也屬於國民廣泛形成的共識，民意最重要。
韓國原總統尹錫悅因去年12月3日頒布緊急戒嚴令，後遭國會和憲法法院通過彈劾案，上月初被罷黜，當局其後宣布6月3日舉行總統大選。李在明周日正式成為共同民主黨總統候選人，最高法院如今未設定二審法院重審裁決時限，若重審在大選前作出有罪判決，且處以一年以上有期徒刑或罰款超過100萬韓圜（約5400港元），李在明將在判決生效後5年內喪失參選資格。外界亦擔憂，重審結果一旦無法在選前出爐，將為選情投下更多不確定性。
學者指對李屬打擊 動搖中間選民
政治學者、明知大學教授申律指出：「這（裁決）對共同民主黨與李在明而言是壞消息。雖然是否取消其參選資格仍需二審法院決定，但最高法院實質上已認定其有罪。這對李來說是一大打擊，尤其將動搖約佔選民10%的中間選民。」
法律專家兼政治評論員柳正勳則表示：「通常最高法院發回重審的案件，高等法院需約3個月審理，要在選前作出判決極為困難。」他補充，即使重審法院作出有罪判決，李仍可提出上訴，「這將為他爭取足夠時間完成選戰」。