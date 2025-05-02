CBS：「Signal門」主角華爾茲及副手將離任

威特科夫有望接任國安顧問

美國有線新聞網絡（CNN）引述一名知情人士透露，華爾茲本周較早時已被明確告知，他在白宮國安會的領導角色即將告一段落。該知情人士透露，總統特朗普的好友、目前擔任美國總統中東問題特使的威特科夫（Steve Witkoff）正被考慮接替華爾茲出任國安顧問。

華爾茲因3月創建了一個Signal聊天群組而受到關注，他誤將《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）加入群組，並在其中披露了與高層國安官員討論針對也門胡塞目標的軍事打擊計劃。戈德堡隨後刊出報道，起初未揭露作戰細節；但在防長海格塞斯（Pete Hegseth）、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）以及中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）否認群組中曾分享任何機密資訊後，戈德堡也公開了包括打擊時機與武器配置在內的細節。

華爾茲其後在閉門會議中承認報道屬實，引發白宮內部是否應要求其辭職的討論。不過，華爾茲本人始終未主動提出辭職，特朗普總統當時也未要求其下台。特朗普隨後公開表態支持華爾茲，稱其為「好人」，並表示他「已經汲取教訓」。不過，CNN引述4名消息人士報道，華爾茲的影響力自此未曾恢復。此外，他與白宮高層幕僚的關係之後也陷入低潮。

副國安顧問黃之瀚被指欠忠誠

副國安顧問黃之瀚曾在特朗普第一任期內擔任國務院東亞暨太平洋事務局，曾擔任朝鮮事務副助理國務卿；他是美國的香港移民後代。CNN上月初報道，與特朗普過從甚密的極右陰謀論者盧默（Laura Loomer），曾公開質疑黃之瀚對特朗普欠缺忠誠，雖暫未被炒，但之後也可能去職。

（CBS/CNN）