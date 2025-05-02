美烏簽「雙贏」礦約 俄諷基輔「被迫埋單」 天然資源仍屬烏 美注資基金續供軍援

【明報專訊】美國與烏克蘭周三（4月30日）在華盛頓簽署「成立重建投資基金協議」，兩國將共同管理基金體現平等伙伴關係。烏方簽約代表、第一副總理暨經濟部長斯維里堅科稱所開採的關鍵礦物等天然資源仍將為烏克蘭擁有，美方除直接向基金注資外，也會繼續提供軍援作為投資。協議內容未講明美對烏提供任何具體安全保障，但確認兩國「長遠戰略聯盟」，美方支持烏克蘭重建及安全和經濟發展。華府將透過美國國際開發金融公司（DFC）協助吸引來自美、歐及其他支持烏對抗俄國家的基金和企業提供投資與技術。分析認為協議創造美烏「雙贏」局面，烏總統澤連斯基表示協議是真正公平、平等的協定，俄羅斯則嘲諷「美國逼烏克蘭為軍援埋單」。
共管基金體現平等伙伴關係
協議由斯維里堅科（Yulia Svyrydenko）跟美國財長貝森特簽訂。根據烏方公布的協議內容，基金將建基於「50/50」形式由美烏雙方共同管理，烏方把50%投資項目的收益投入基金；美方則除直接向基金注資外，也可透過軍援等其他方式作為投資。斯維里堅科稱，協議完全未提到烏方因過去獲取軍援而對美方所產生的債務，亦不影響烏克蘭與歐洲融合的進程，並表示烏方預期基金首10年的利潤和收入只能投資於烏克蘭，雙方將進一步討論這些條件（見表）。
《華盛頓郵報》報道，在最新版本的協議中，美烏雙方同意該協議確認了兩國之間的「長期戰略聯盟」，以及美國對「烏克蘭安全、繁榮、重建和融入全球經濟框架的支持」。
貝森特表示，協議明確向俄羅斯傳達以下信息：「特朗普政府致力於以烏克蘭長遠自由、主權獨立和繁榮為核心的和平進程。」
美國總統特朗普於美烏簽約後接受傳媒訪問時表示，協議象徵對美國迄今為支援烏克蘭戰爭所投入資金的一種「回報」，簽署協議是「希望有所保障」。他指協議理論上可為美國帶來比此前軍援烏克蘭更多的金錢回報。美國外交關係協會地緣經濟高級研究員克雷博—雷迪克形容協議創造美烏雙贏，指美國將對烏克蘭的地質資源保有既有利益。
教宗喪禮後 特質疑普京不可靠
美烏原本計劃在烏克蘭總統澤連斯基2月28日訪問白宮時簽訂礦產協議，但因澤連斯基跟特朗普在該場合鬧翻而告吹。美方其後提出以烏克蘭礦產等資源償還過去軍援的方案，遭澤連斯基拒絕，其間特朗普一直催促盡快達成協議，美國前駐烏大使泰勒昨向英國廣播公司（BBC）表示，特朗普上周六教宗方濟各喪禮上單獨跟澤連斯基會晤後，開始質疑俄羅斯總統普京是否可靠伙伴，最終令協議內容「從最初一面倒（對美國有利）」，變為現時「平衡互利」。
美烏上周末敲定了協議最終內容，但Politico等多間美媒引述華府官員透露，烏方周二晚起突然提出就基金管理、透明度、保障資金去向全面可追溯等議題重啟討論，至簽約前一刻雙方仍存分歧。美國財政部的公告則指，財政部和DFC將就敲定項目管理及推進經濟伙伴關係，繼續跟烏政府協作。
俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫回應稱，特朗普「終迫使基輔政權用烏克蘭礦產償還美國軍援」，他說：「現在他們將不得不用一個正在消失的國家的財富來支付軍援。」《基輔郵報》昨引述外交消息報道，特朗普政府周三知會美國國會，有意向烏提供最少5000萬美元（約3.9億港元）軍售。
（華盛頓郵報/BBC/基輔郵報/華爾街日報/美國財政部網站）