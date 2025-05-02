美烏簽「雙贏」礦約 俄諷基輔「被迫埋單」 天然資源仍屬烏 美注資基金續供軍援

共管基金體現平等伙伴關係

協議由斯維里堅科（Yulia Svyrydenko）跟美國財長貝森特簽訂。根據烏方公布的協議內容，基金將建基於「50/50」形式由美烏雙方共同管理，烏方把50%投資項目的收益投入基金；美方則除直接向基金注資外，也可透過軍援等其他方式作為投資。斯維里堅科稱，協議完全未提到烏方因過去獲取軍援而對美方所產生的債務，亦不影響烏克蘭與歐洲融合的進程，並表示烏方預期基金首10年的利潤和收入只能投資於烏克蘭，雙方將進一步討論這些條件（見表）。

《華盛頓郵報》報道，在最新版本的協議中，美烏雙方同意該協議確認了兩國之間的「長期戰略聯盟」，以及美國對「烏克蘭安全、繁榮、重建和融入全球經濟框架的支持」。

貝森特表示，協議明確向俄羅斯傳達以下信息：「特朗普政府致力於以烏克蘭長遠自由、主權獨立和繁榮為核心的和平進程。」

美國總統特朗普於美烏簽約後接受傳媒訪問時表示，協議象徵對美國迄今為支援烏克蘭戰爭所投入資金的一種「回報」，簽署協議是「希望有所保障」。他指協議理論上可為美國帶來比此前軍援烏克蘭更多的金錢回報。美國外交關係協會地緣經濟高級研究員克雷博—雷迪克形容協議創造美烏雙贏，指美國將對烏克蘭的地質資源保有既有利益。

教宗喪禮後 特質疑普京不可靠

美烏原本計劃在烏克蘭總統澤連斯基2月28日訪問白宮時簽訂礦產協議，但因澤連斯基跟特朗普在該場合鬧翻而告吹。美方其後提出以烏克蘭礦產等資源償還過去軍援的方案，遭澤連斯基拒絕，其間特朗普一直催促盡快達成協議，美國前駐烏大使泰勒昨向英國廣播公司（BBC）表示，特朗普上周六教宗方濟各喪禮上單獨跟澤連斯基會晤後，開始質疑俄羅斯總統普京是否可靠伙伴，最終令協議內容「從最初一面倒（對美國有利）」，變為現時「平衡互利」。

美烏上周末敲定了協議最終內容，但Politico等多間美媒引述華府官員透露，烏方周二晚起突然提出就基金管理、透明度、保障資金去向全面可追溯等議題重啟討論，至簽約前一刻雙方仍存分歧。美國財政部的公告則指，財政部和DFC將就敲定項目管理及推進經濟伙伴關係，繼續跟烏政府協作。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫回應稱，特朗普「終迫使基輔政權用烏克蘭礦產償還美國軍援」，他說：「現在他們將不得不用一個正在消失的國家的財富來支付軍援。」《基輔郵報》昨引述外交消息報道，特朗普政府周三知會美國國會，有意向烏提供最少5000萬美元（約3.9億港元）軍售。

（華盛頓郵報/BBC/基輔郵報/華爾街日報/美國財政部網站）

（俄軍侵烏）