李在明案今宣判 韓總統選戰關鍵日

李在明被控2021年參加總統選舉期間，對大壯洞、柏峴洞開發項目貪污案作出不實、誤導選民的言論，違反公職選舉法。去年11月原審（一審）判他入獄一年、緩刑兩年。他不服上訴，3月26日獲首爾高等法院（二審）裁定無罪；其後控方又向大法院提出上控。大法院於4月22日開始由4名法官主審首場上訴案，繼而於兩天後即開第二場庭審及擴大為全院14名法官之中的12人審理，意味法院希望「速戰速決」。一般上訴案耗時約3個月審理。

判徒刑或罰逾100萬圜無法參選

若大法院維持二審判決或發回下級法院重審，李在明很可能保住參選資格，但若他最終被判處徒刑或罰款最少100萬韓圜（逾5400港元），他最少5年無法參選公職。鑑於5月10日、11日是參選報名日期。共同民主黨一旦趕不及於這期間登記，或者候選人在登記後退選、喪失資格，該黨都不能再推舉任何人參選。該黨初選由報名至選出候選人，需時兩星期。

執政國民力量黨的初選，前僱傭勞動部部長金文洙和前黨代表韓東勳躋身最後兩強，預計本周六會有最後結果。

（法律新聞/Newsis/韓聯社）