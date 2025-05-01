路透：特政府研撤AI晶片出口分級利談判

改採「政府對政府」協議

今年1月前總統拜登政府任期最後一周，商務部發布「AI技術擴散框架」（Framework for Artificial Intelligence Diffusion）規範，旨在針對取得美國最先進AI晶片的國家地區作分級，以確保最精密的運算能力保留在美國和其盟友手中，避免流入中國和其他令人擔憂的國家。

規範將全球分為3個等級，包括台灣在內18個國家地區被列為第一級，能夠無限制獲取晶片。第二級涵蓋約120個國家地區，取得AI晶片將受到數量限制。至於第三級的中國大陸、俄羅斯、伊朗與朝鮮等國，則被全面禁止取得晶片。

其中一名消息人士表示，改採「政府對政府」協議的全球許可制度架構可能與特朗普更廣泛貿易策略脗合，即與各個國家地區分別簽訂協議，這將使美更容易在談判中把獲取美晶片當籌碼。

可口可樂受累 海外銷量跌

另外，英國《金融時報》報道，美國特朗普政府採取的強硬外交政策，觸發部分國家民眾對美國不滿，拖累美國標誌品牌可口可樂的海外業務。可口可樂在丹麥的包裝供應商嘉士伯周二（4月29日）表示，在丹麥民眾出現抵制美國品牌的情况下，近期可口可樂在該國的銷量有所下降。可口可樂在墨西哥的銷量也受到消費者信心減弱的打擊，今年首季可口可樂在該國的銷量下跌5.4%，公司將此歸咎於與貿易相關的緊張局勢。加拿大消費者也對特朗普揚言要將該國納為美國第51個州的說法和加徵關稅的做法極之反感，出現類似的「品牌民族主義」。

（路透社/中央社/金融時報/新華社）