路透：特政府研撤AI晶片出口分級利談判

【明報專訊】路透社引述3名消息人士報道，美國特朗普政府正着手修改前朝拜登政府時期限制全球取得美國人工智能（AI）晶片的規範，修正內容可能包括取消將各國劃分為不同等級的制度，改採「政府對政府」協議的全球許可制度，讓美國晶片在貿易協商中成為更有力的談判籌碼。
改採「政府對政府」協議
今年1月前總統拜登政府任期最後一周，商務部發布「AI技術擴散框架」（Framework for Artificial Intelligence Diffusion）規範，旨在針對取得美國最先進AI晶片的國家地區作分級，以確保最精密的運算能力保留在美國和其盟友手中，避免流入中國和其他令人擔憂的國家。
規範將全球分為3個等級，包括台灣在內18個國家地區被列為第一級，能夠無限制獲取晶片。第二級涵蓋約120個國家地區，取得AI晶片將受到數量限制。至於第三級的中國大陸、俄羅斯、伊朗與朝鮮等國，則被全面禁止取得晶片。
其中一名消息人士表示，改採「政府對政府」協議的全球許可制度架構可能與特朗普更廣泛貿易策略脗合，即與各個國家地區分別簽訂協議，這將使美更容易在談判中把獲取美晶片當籌碼。
可口可樂受累 海外銷量跌
另外，英國《金融時報》報道，美國特朗普政府採取的強硬外交政策，觸發部分國家民眾對美國不滿，拖累美國標誌品牌可口可樂的海外業務。可口可樂在丹麥的包裝供應商嘉士伯周二（4月29日）表示，在丹麥民眾出現抵制美國品牌的情况下，近期可口可樂在該國的銷量有所下降。可口可樂在墨西哥的銷量也受到消費者信心減弱的打擊，今年首季可口可樂在該國的銷量下跌5.4%，公司將此歸咎於與貿易相關的緊張局勢。加拿大消費者也對特朗普揚言要將該國納為美國第51個州的說法和加徵關稅的做法極之反感，出現類似的「品牌民族主義」。