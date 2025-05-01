巴稱印擬動武 戰機一度對峙

巴基斯坦昨表示，掌握「可靠情報」指印度有意於「未來24小時至36小時，以毫無根據的藉口、捏造涉及帕哈爾加姆鎮（Pahalgam）事件的指控」，對巴基斯坦採取軍事行動。其聲明譴責任何模式的恐怖活動，將對印度任何軍事行動作出「堅決果斷」的回應。

莫迪授權軍方回應克什米爾襲擊

此前一天，法新社和《印度教徒報》等幾份印度主要報章皆援引匿名新德里高官報道，印度總理莫迪周二在閉門會議上告訴軍事和安全部隊負責官員，軍隊「擁有決定回應克什米爾地區平民受恐襲事件的模式、對象和時間的完全行動自由」，這是印度「殲滅恐怖主義的民族決心」。

一批印度遊客上周二在帕哈爾加姆遇襲，當中26名被隔離的男性印度教徒遭槍手在近距離槍殺。莫迪政府事後鎖定兩名巴基斯坦人和一名印度人為肇事的「恐怖分子」，並認定巴基斯坦在幕後策動這場恐襲，從上周三起對巴基斯坦展開連串報復行動。巴基斯坦否認與襲擊有任何關聯，呼籲展開中立調查，採取反制措施及矢言會報復「任何侵略」。國際危機組織分析員普拉文（Praveen Donthi）稱，莫迪被批評保護國民不力，所面對國內要求報復巴基斯坦壓力愈來愈大。

美國國務院發言人周二表示，國務卿魯比奧擬與印巴兩國外長通話，尋求緩解兩國間的緊張情勢。

（法新社/路透社/彭博社/印度教徒報）