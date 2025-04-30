測謊機查內部泄密 華府高官：氛圍有毒

聯邦調查局（FBI）發言人承認，在局長帕特爾的指示下，FBI近幾周展開測謊，以找出信息泄漏來源。司法部長邦迪最近發出新法律指引，允許司法部發傳票下令記者交出個人通訊，並將潛在刑事起訴範圍擴大至不僅泄露機密，還包括「特權和其他敏感」信息，稱這些信息「旨在製造混亂和對政府的不信任」。

近幾周國防部因防長海格塞斯多名高級幕僚被迫離職而陷入混亂，有報道稱他們向傳媒泄露信息令海格塞斯不滿，而這些信息涉及與國防高官的「敏感通訊」。《華爾街日報》上周引述現任及前任官員報道，海格塞斯上月曾計劃為特朗普的高級顧問馬斯克安排一次關於中國的機密簡報會，但被傳媒泄漏風聲。海格塞斯事後質疑時任參謀長聯席會議署理主席格雷迪，威脅要對方測謊，以證明沒泄露消息。

人人自危 拒與傳媒接觸

報道稱，特朗普政府的即時解僱、測謊威脅和泄密起訴令國安團隊人心惶惶。一名擁有高機密層級的官員直言目前的氛圍「有毒」（非常糟糕），除了擔心自己隨時飯碗不保外，政府也在獵巫，目的就是要滅去那些非緊遵路線者的聲音。一名在奧巴馬時期參與泄密調查的前情報界資深律師說：「人們感到恐懼。今天的區別在於，他們不僅在找泄密者，他們還在找泄露負面信息的人。」他所指的是政府視為令人尷尬或對事件提出質疑的信息。《華郵》引述一名前官員稱，國家情報總監辦公室最近有數十名資深員工離職，當中許多人對現時政府氛圍的改變感到失望。

報道又提到，除了官員，一些擁有安全許可的承包商也因自保而拒絕與傳媒交談。

（華盛頓郵報/華爾街日報）