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美媒：特就職百日演說 倡紓汽車關稅

【明報專訊】昨天（29日）是美國總統特朗普回朝第100日，他同日晚上（香港周三早上）會到「汽車之城」底特律的市郊發表演說。《華爾街日報》引述消息人士報道，特朗普屆時會公布就本月3日生效的汽車關稅紓緩衝擊的新政策，包括支付特朗普政府汽車關稅的汽車製造商不會被徵收鋼鋁關稅等其他關稅，新規定有追溯效力，已繳付的疊加關稅可以申請報銷退回；華府另會修訂對外國進口汽車零部件的25%關稅，在5月3日起的一年內，在美國本土生產的汽車製造商可報銷最多相關汽車去年總值的3.75%，翌年會減至2.5%，再之後便一併取消報銷。特朗普周日晚上另稱，因開徵大量關稅提升政府收入，政府將下降入息稅率惠民，但外界對此舉財政上是否可行仍有疑問。

報道引述知情人士稱，汽車業界目前與特朗普政府幾乎每日通訊，在特朗普取得業界承諾擴大本土生產目標後，獲批出一定關稅緩解。新出台政策旨在給予汽車製造商讓供應鏈回流的時間。福特汽車行政總裁法利在報道引述的聲明指出，歡迎和稱許特朗普作出的決定，指此舉有助紓緩關稅對汽車製造商、供應商和消費者影響，「福特視鼓勵出口和確保可負擔供應鏈的促進國內經濟增長政策為必要」。

白宮轟亞馬遜「敵意行徑」

另外，網絡零售巨頭亞馬遜據報計劃向消費者展示關稅導致貨物加價的幅度，白宮發人萊維特昨天炮轟此舉是「敵意和政治行徑」，但拒絕評論特朗普與亞馬遜老闆貝索斯關係。對六成銷售額來自高度依賴進口貨、較小型和獨立零售商的亞馬遜來說，特朗普向中國徵共145%的「芬太尼」加「對等」關稅形同重擊。美國財長貝森特周二聲言，下降關稅的「責任」在中方，因如果現行關稅持續，中國有可能「迅速」流失1000萬個就業職位，即使美方稍為下降，流失數字仍會有500萬。

（華爾街日報/CNN/Axios）

（關稅戰）

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