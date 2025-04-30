拆局：保守黨民粹自由黨右移 執政黨不變加國暗變

特2.0影響盟友政治平衡碰壁

這次大選最顯著現象是原先第三勢力被壓縮，比自由黨更左傾的新民主黨輸到連官方政黨地位（底線是有12個議席）不保，作為魁北克法語區代表勢力的魁人集團議席也顯著減少。杜魯多力棒卡尼上位，顯然有以其中間路線和央行行長經驗定位吸引選民考慮，自由黨議席數量可望比上屆更多（有機會最終上到168席）。保守黨在博勵治領導下走向更貼近特朗普民粹路線，即使高開低走，但若跟上屆對比，該黨得票和議席仍是有重大進帳。

左派（新民主黨）慘敗、中左派（自由黨）右移、中右派（保守黨）變民粹，反映加拿大脗合西方社會整體右轉的趨勢（去年歐洲議會選舉結果也見到類似趨勢）。惟加拿大的例子也反映特朗普2.0的某種失敗。如果特朗普沒有高喊要加拿大成為美國「第51個州」或以所謂「芬太尼關稅」壓迫渥太華，激發加拿大的愛國反美情緒，政治光譜跟特朗普更接近的博勵治可能已當選總理，現在卻連議席也不保。這不免令人想到德國大選前，「第一朋友」馬斯克和副總統萬斯對極右民粹德國另類選擇黨（AfD）的明捧暗撐，同樣不足改變由自民黨以建制右派路線勝選走向。

明報記者