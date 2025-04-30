拆局：保守黨民粹自由黨右移 執政黨不變加國暗變

【明報專訊】借助特朗普效應，臨危受命執政的卡尼率領自由黨反敗為勝。卡尼走中間路線脫穎而出，反映中左派傳統大黨自由黨從左傾的杜魯多路線向右轉，計及右翼民粹政客博勵治領軍功虧一簣的保守黨仍有拓展政治勢力版圖，反映加拿大在執政黨不變下暗藏變化。惟可肯定的是，特朗普2.0試圖影響盟友政治平衡做法不成功。
特2.0影響盟友政治平衡碰壁
這次大選最顯著現象是原先第三勢力被壓縮，比自由黨更左傾的新民主黨輸到連官方政黨地位（底線是有12個議席）不保，作為魁北克法語區代表勢力的魁人集團議席也顯著減少。杜魯多力棒卡尼上位，顯然有以其中間路線和央行行長經驗定位吸引選民考慮，自由黨議席數量可望比上屆更多（有機會最終上到168席）。保守黨在博勵治領導下走向更貼近特朗普民粹路線，即使高開低走，但若跟上屆對比，該黨得票和議席仍是有重大進帳。
左派（新民主黨）慘敗、中左派（自由黨）右移、中右派（保守黨）變民粹，反映加拿大脗合西方社會整體右轉的趨勢（去年歐洲議會選舉結果也見到類似趨勢）。惟加拿大的例子也反映特朗普2.0的某種失敗。如果特朗普沒有高喊要加拿大成為美國「第51個州」或以所謂「芬太尼關稅」壓迫渥太華，激發加拿大的愛國反美情緒，政治光譜跟特朗普更接近的博勵治可能已當選總理，現在卻連議席也不保。這不免令人想到德國大選前，「第一朋友」馬斯克和副總統萬斯對極右民粹德國另類選擇黨（AfD）的明捧暗撐，同樣不足改變由自民黨以建制右派路線勝選走向。