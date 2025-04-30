馬耳他「黃金護照」裁違法 歐法院：歐盟公民身分非商業交易

馬耳他2014年推出黃金護照計劃，申請人須一次過投資最少60萬歐元（約530萬港元）、租或購買房產、向慈善機構捐款1萬歐元及在馬耳他居住3年，若投資75萬歐元者，居住要求減至一年。這計劃讓購得黃金護照的外國人可成為歐盟公民，在歐盟國家境內自由出入。馬耳他稱這計劃為國家經濟注入急需的資金。不過歐盟委員會質疑該計劃違反歐盟法律，因它容許在沒有與馬耳他建立「真實」或「事先」聯繫的人獲得歐洲公民身分，歐盟委員會亦擔心計劃會帶來貪污、洗錢、逃稅和安全等風險，於2022年入禀歐洲法院。

指損害歐盟成員國互信

歐洲法院周二裁定馬耳他的黃金護照計劃違反歐盟法例，稱「成員國不能讓人以預先付款或投資來換取其國籍，且是歐洲公民身分，因這實質上等同將獲取國籍變成純粹的商業交易」。儘管法院強調各成員國有權決定給予或取消國籍，但指這必須在符合歐盟法律下作出，指馬耳他的黃金護照計劃「違反真誠合作的原則，並損害成員國之間授予國籍的互信」。馬耳他必須遵守裁決，否則會面對巨額罰款。

不少富有的俄羅斯和中國人曾經利用該計劃透過馬耳他獲得歐盟公民身分，部分人被指藉以逃避制裁或便利做「白手套」。塞浦路斯、葡萄牙、愛爾蘭、希臘、保加利亞和匈牙利也曾有類似計劃，但後來在歐盟施壓下取消。

馬耳他總理阿貝拉（Robert Abela）周一為黃金護照辯護，強調有健全的審查機制。他又說，取消黃金護照計劃將大大影響從該計劃獲得資金的非政府組織。

（法新社/路透社/彭博社/馬耳他時報）