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馬耳他黃金護照涉售予俄「白手套」 歐盟擬限制

【明報專訊】歐洲法院（ECJ）預計將於周二（29日）就是否限制歐盟成員國馬耳他出售「黃金護照」作裁決。英國《金融時報》（FT）周日（27日）報道，馬耳他公開及外泄政府及商業文件顯示，該國把容許持有者在歐盟境內自由出行和定居的護照售予7名因涉及侵烏而受制裁的人，當中最少兩人來自俄羅斯。

馬耳他是唯一向外籍人士出售公民身分的歐盟國家，申請者須最少投資60萬歐元（約529萬港元）並在一定時間內居於馬耳他。歐盟委員會指控相關做法構成貪污、洗黑錢和逃稅等風險，「損害歐盟公民身分的本質和信譽」。

俄女涉電影公司掩飾輸軍用器材

FT報道，上述7人或可利用護照規避制裁。這7人包括俄羅斯女子別爾諾娃（Evgeniya Bernova），她被美國指控在馬耳他經營一間公司，幫俄用家暗地獲取軍民兩用器材。別爾諾娃辯稱在馬耳他投資電影業務，純因個人因素申請該國護照，批評美國當局誤會了她。俄羅斯多間主要煤炭和天然氣企業老闆阿夫多利安（Albert Avdolyan）2014年申請馬耳他公民身分，翌年獲得護照。阿夫多利安被指跟製造武器的俄羅斯國家技術集團（Rostec）關係密切，並「向俄政府提供大批收入來源」，今年2月被歐盟制裁。

（金融時報）

相關字詞﹕黃金護照 公民身分 護照 馬耳他 俄軍侵烏 制裁 歐盟

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