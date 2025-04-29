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金正恩：援俄朝軍祖國榮譽 稱派兵符戰略伙伴條約 普京致謝

【明報專訊】朝鮮中央通訊社周一（28日）報道，勞動黨中央軍事委員會前一天向《勞動新聞》等官媒發送文件，首次公開證實向俄羅斯派兵參加俄烏戰爭，又表示這完全符合有關朝俄《全面戰略伙伴關係條約》條款和精神。俄羅斯總統普京周一感謝朝鮮出兵，協助俄羅斯自烏軍手中奪回庫爾斯克州。另外，克里姆林宮周一表示，總統普京下令5月8日至10日對烏克蘭停火3天，配合俄羅斯「偉大衛國戰爭勝利日」80周年紀念。克宮稱烏方亦應跟隨停火，警告若烏違反停火協議，俄軍將作出適當及有效的回應。

俄5·8停火3天 逼烏跟隨

平壤文件稱，朝鮮軍隊依據國家元首的命令前往俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區參戰。朝鮮強調，派兵根據最高領導人金正恩的決定，稱金正恩研判當前戰局符合啟動朝俄《全面戰略伙伴關係條約》第四條協防規定的適用條件，決定派遣朝鮮武力參戰。

平壤將設碑紀念陣亡者

文件稱，金正恩強調向俄派遣的朝軍是「祖國榮譽的代表者」。金正恩表示，首都即將建立「豐功偉績碑」，陣亡軍人墓碑前將擺放祖國和人民獻上的鮮花。韓國韓聯社的報道指出，據此推測，朝鮮派俄官兵中已有不少傷亡。

烏克蘭官員曾表示，估計朝鮮派出了1.4萬名士兵。俄羅斯總參謀長格拉西莫夫上周六（26日）與普京會議時證實，朝軍在庫爾斯克州與俄軍並肩作戰，是俄方首次公開承認朝鮮參戰。俄羅斯上周聲稱已將烏軍完全趕出庫爾斯克州，但烏克蘭否認。

韓斥朝鮮援俄挑釁全球安全

韓國國防部發言人全河奎周一在例行記者會上表示，朝軍參加烏戰明顯違反《聯合國憲章》和安理會決議，是非法行為。韓國統一部發言人具炳衫表示，朝鮮派兵援俄是威脅韓國、歐洲乃至全世界安全的重大挑釁。

另一方面，美國總統特朗普周日表示，他認為烏總統澤連斯基準備好放棄克里米亞以換取和平。他說，希望能在兩周內敲定俄烏停戰，俄總統普京應「停止攻擊烏克蘭」並簽署和議。美國國務卿魯比奧同日說：「（停戰）很接近（達成協議），但還不夠近。我認為這將是非常關鍵的一周。」他稱，特朗普將在本周決定是否還要繼續斡旋，因為美國還有其他更重要議題要處理。

對於克里米亞，俄外長拉夫羅夫周一表示，國際承認俄羅斯擁有克里米亞和烏東俄佔區十分重要。克宮發言人佩斯科夫則說，俄羅斯願在沒先決條件下與烏克蘭談判。

（韓聯社/路透社/法新社/ABC）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄軍侵烏 俄朝關係 朝鮮

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