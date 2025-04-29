明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

關稅戰開打又煞車 針對中國終局難料

【明報專訊】關稅戰在「特朗普2.0」重臨，且比「特朗普1.0」更激進、影響範圍更廣，後果也更難料，可以肯定的是，其主攻對象仍是中國。

特朗普重返白宮後的關稅第一擊，是在2月1日宣布以打擊芬太尼走私為名目的「芬太尼關稅」，但當時外界焦點更多落在稅率更高（25%）的美國南北友邦墨西哥和加拿大（一度暫緩但仍在3月4日生效），中國起初只有加徵10%（2月4日生效），到翌月才再加10個百分點，去到20%（3月4日生效）。其後特朗普陸續宣布各25%的鋼鋁關稅（3月12日生效）和汽車關稅（4月3日生效）。

然而，真正震驚全球的是特朗普預告已久的「對等關稅」。在其口中的「解放日」（4月2日），特朗普公布的稅率安排令人難以費解，即全球各國都被徵收10%「基準稅率」（不包括另有「芬太尼關稅」生效的加、墨），當中57國再被徵收額外稅率——除了中國的34%，越南（46%）、老撾（48%）和柬埔寨（49%）名列前五高，另一東南亞重要製造業出口國馬來西亞也有24%，被認為是美國意圖針對中企轉往東南亞設廠生產輸美的所謂「洗產地」現象。

「對等關稅」基準稅率4月5日生效，中國率先還擊，與特朗普政府輪流互增至84%和125%，但北京4月11日加到125%時表明不會再隨美方加稅。

白宮財金高層幕僚理念角力

外界對「特朗普2.0」關稅戰背後邏輯有各種解讀。從「對等關稅」計算方程式看，特朗普對貿易逆差議題顯然念念不忘。綜合外媒報道和分析，關稅超級鷹派的白宮貿易與製造業高級顧問納瓦羅長期具影響力，他一直指控中國加入世貿後搶走美國製造業的就業職位，主張以高關稅等迫使供應鏈回流來重振美國製造業。

其他分析則望向財長貝森特和所謂「海湖莊園協議」設計者的白宮經濟顧問委員會主席米蘭等。前者本月9日表明代表金融界和富人的華爾街已享受40多年榮華富貴，現在輪到代表中小企和工人的「大街」（Main Street）。後者添上戰略安全的角度，其本月7日演說提出要盟友和伙伴同時加大分擔美國維繫全球安全（提升軍費和向美採購軍備等）和經貿秩序（繳納關稅和投資美國工廠等）的成本。

「對等關稅」引發全球市場恐慌，其中美債拋售潮被視為促成特朗普4月9日突然宣布中國以外的「對等關稅」（只保留基準稅率）暫緩生效90日，留下談判餘地。財長貝森特被認為是說服特朗普的關鍵，如今他領軍與17個盟友和伙伴優先磋商，但這些國家對配合美國限制中國顯然意願不大。

北京未屈服 特朗普轉口風

然而，這些調整始終未能安撫全球對中美在關稅戰各不相讓的焦慮，尤其是北京未有像其他國家般在華府「極限施壓」下屈服，推低全球貨運量，特朗普寄望關稅收入填補國內減稅的資金缺口，恐怕未能實現。到特朗普一再敦促拒絕其減息訴求的聯儲局主席鮑威爾請辭，他打「經濟牌」的信譽進一步受挫。特朗普近期轉而釋放安撫市場的信號，既否認要炒鮑威爾和暗示可能下調對華關稅，也在中方未曾承認下，屢稱中美已展開協商，甚至宣稱習近平已跟自己通電話。一些分析認為這是北京稍佔上風的信號，但有觀察警告中方也有內需不足和供應鏈流失等自身挑戰需要克服。

明報記者

相關字詞﹕關稅 貿易談判 對等關稅 特朗普2.0 特朗普 關稅戰 中美關稅戰 中美角力

上 / 下一篇新聞