特朗普2.0新政 首100天 民望80年最差

民調：72%憂特經濟政策短期造衰退

特朗普今年1月20日就任美國第47任總統，這是其2017年至2021年首任政府後，第二度執掌美國。《華盛頓郵報》/美國廣播公司（ABC）/Ipsos民調周日最新數字顯示，特朗普支持度只有39%，為自1945年二戰後杜魯門以來歷屆總統最差，也破了他首次執政時同期錄得的42%低紀錄。同一民調顯示，特朗普1.0與2.0的不支持度分別為53%和55%，特朗普是80年來唯一在百日新政期內獲反對多於支持的美國總統。

其他民調也有類似趨勢，有線新聞網絡（CNN）/SSRS民調同日公布特朗普支持度為41%，全國廣播公司（NBC）則錄得45%，皆比他上任之初下跌。

《華郵》/ABC/Ipsos民調有72%受訪者認為特朗普經濟政策可能短期引發經濟衰退；71%視關稅為物價通脹的負面因素，僅31%人接受特朗普說法，相信美國經濟基礎長遠會更穩固。政府運作方面，57%受訪者憂慮關閉多個聯邦機構「做得太過火」；56%不滿大規模解聘聯邦僱員。

美高校擬聯手抗干預 阻特逐個擊破

此外，70%該民調受訪者反對聯邦政府加強干預私立大學運作；66%受訪者就政府跟哈佛大學的爭議中支持後者。《華爾街日報》周日報道，約10間「常春藤聯盟」院校等美國頂尖大學的領導層正私下協調聯合對抗干預，這些主要來自民主黨州份大學的校長和個人信託基金機構，他們非正式地商討談判紅線，包括如何應對特朗普政府的各種索求，如指控大學打擊反猶太主義不力而凍結或取消數以十億美元計研究資助，討論為避免有個別大學跟政府達成協議，被用來作為對付其他院校的先例。有處理相關事務的專責小組官員透露，特朗普政府最憂慮一眾高校聯合起來對抗，傾向將其逐個擊破。

從《華郵》/ABC/Ipsos民調可見，民眾對特朗普政府處理移民問題的不滿程度，雖然相比其他議題較低，但仍有53%。CNN等美媒報道，有3名年齡介乎2歲至7歲的兒童，上周被美國移民和海關執法局（ICE）驅逐至洪都拉斯，其中一名4歲男童患有轉移癌症，本身正接受治療。美國國務卿魯比奧周日在NBC節目中辯稱眾兒童是美國公民，他們只是隨同被驅逐的非法居留母親離開，表示他們的父親或親戚可接他們回國。

攀比小羅斯福 白宮：水下魚雷快現身

另一方面，《紐約時報》/錫耶納學院近期民調顯示，只有9%在總統大選中投票給特朗普的選民反對其施政。一名白宮高官日前在記者簡報會上，把特朗普2.0首100天的成就比喻及得上小羅斯福1933年上任後推行「新政」（The New Deal），在「第一個百日」期間即推出多項革新政策，成功從大蕭條中挽救美國經濟，這成為此後每任美國總統施政的比較對象。上述白宮高官又表示，特朗普2.0會繼續在多方面展開顛覆，「有很多魚雷正在水中，你現在沒看到，但即將會目睹」。

特朗普今往底特律發表回朝百日演説

在回朝第100日，特朗普會前往密歇根州「汽車之城」底特律，在汽車業工人和中產藍領聚居的馬科姆縣（Macomb）一間社區學院發表演說，內容或涉及其汽車關稅和產業回流。

（ABC/華爾街日報/CNN/華盛頓郵報/路透社）