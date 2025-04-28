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日揆訪越菲 加強東南亞聯繫應對關稅

【明報專訊】日本首相石破茂周日（27日）啟程訪問越南和菲律賓4天，計劃除了商討安全合作，將在推動美國特朗普政府撤銷關稅措施的談判之際，通過促進與東南亞地區的聯繫，加強呼籲各國堅持自由貿易。

石破茂昨天抵達河內先與越南最高領導、越共中央總書記蘇林會談，今天將另會晤越南總理范明政。他之後將轉飛馬尼拉，周二與菲律賓總統小馬可斯舉行會談，周三回國。

他昨天出發前稱越南、菲律賓等東南亞國家是驅動世界經濟的「增長中心」，但它們俱因美國特朗普政府廣徵關稅而「有很大影響」。他亦將聽取當地日企的意見，作為政策參考。此外，他指「中國在東海和南海試圖憑藉軍力單方面改變現狀」，他強調「將進一步加強安全保障合作」。

石破茂稱將加強安全保障合作

共同社昨報道，石破茂將在美國高關稅政策下，與越方確認強化自由貿易體系的重要性，力圖擴大貿易、投資等經濟合作。他還會提議把越南納入日本提供軍事裝備支援的「政府安全保障能力強化支援」（OSA）。到菲律賓，他將促進開啟談判締結日菲《物資勞務相互提供協定》（ACSA）、允許交換機密信息日菲《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。

日揆為促進與東南亞的關係，今年1月也訪問過馬來西亞和印尼。而中國國家主席習近平則於4月14日至18日訪問了越南、大馬、柬埔寨3國。

越、菲跟中國都有南海領土糾紛。越南被美國徵收46%「對等關稅」，菲律賓沒有被開徵或加徵關稅。

（共同社/法新社）

（關稅戰）

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