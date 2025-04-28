1955年4月18日至24日，來自逾30個亞洲和非洲國家的304名代表雲集印尼第四大城市萬隆，舉行歷來首場排除西方殖民國家討論亞非事務的大型國際會議，旨在推動亞洲經濟和合化合作，在冷戰美蘇爭霸的背景下抵抗新殖民主義，會議制定的原則後來成為「不結盟運動」的基礎。70年後的今天，中美角力和俄軍侵烏下「新冷戰」論述再起，新興的「全球南方」概念，其代表發展中國家的精神也可追溯至萬隆會議。

對北京來說，當年由國務院總理周恩來率團出席萬隆會議也別具歷史意義，堪稱中共1949年建政後打破國際孤立的外交「首秀」，不但與第三世界拓展關係，也趁機跟日本和美國等建立初步溝通渠道，為後來破冰建交奠下基礎。（路透社/新華社）

越南：越戰結束半世紀 胡志明市將閱兵

本周三（30日）是越共政權攻佔西貢（今胡志明市）並統一南北（或稱南方解放）、即越戰結束50周年，越南政府當日會在胡志明市舉行盛大閱兵儀式，當年有份支援北越的中國、柬埔寨（時為赤柬）和老撾（時為巴特寮）都會派員參與，其中118名解放軍官兵上周五（25日）已抵埗並參與綵排活動。

越戰以中蘇支持的北越征服美國支持的南越告終，事隔半世紀，越南奉行重視戰略對冲的「竹子外交」，跟美國破冰並在前年升格兩國關係為全面戰略合作伙伴。河內在關稅戰下續求左右逢源，越共總書記蘇林先致電特朗普，後迎中國國家主席習近平國事訪問。惟美媒近日報道，特朗普政府已下令禁止美國駐越外交官出席越戰紀念活動。（越通社/紐約時報）

日本：大阪關西世博 入場人數遜預期

大阪事隔55年再次迎來世界博覽會，惟對比1970年那次大收旺場，本月12日開幕、翌日開園的大阪‧關西世博會未如想像中受歡迎。主辦單位原寄望半年會期內會吸引2800萬人次入場，即平均每天約15萬人，惟除了開園日有12.4萬人入場外，其餘單日入場人數始終低於10萬，延至上周五（25日即開園第13天）總入場訪客人數才突破100萬。（共同社）

哈薩克：年內推旅客手機程式TravelStan

哈薩克旅遊和體育部長穆爾扎波森諾夫本月8日宣布，正開發名為「TravelStan」的統一流動應用程式，在人工智能（AI）輔助下，將酒店預訂、車票購買、導遊與旅遊路線查詢、召車等不同服務集中在同一數碼平台完成，擬在今年出台。此舉旨在協助遊客避免受詐騙，當局第一步是開發二維碼整合和提供上述服務，已在首都阿斯塔納等4座城市率先亮相。（哈通社）

（亞洲動向）